נתניהו ( צילום: Olivier Fitoussi/POOL )

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה לדיווחים שהופצו בכלי התקשורת בימים האחרונים, לפיהם הממשל האמריקני הטיל מגבלות על חופש הפעולה המבצעי של צה"ל בגבול הצפון. בהתייחסות חד-משמעית, הזים נתניהו את הדיווחים והבהיר כי אין כל אמת בטענות על התערבות אמריקנית בהחלטות המבצעיות של ישראל.

"שמעתי שנאמר בתקשורת שהנשיא טראמפ ביקש שלא לפעול נגד מנהרות טרור בלבנון. זה אגדה, פייק ניוז", הבהיר ראש הממשלה בדבריו, לפי דיווח של עמית סגל. "הוא לא אמר לי דבר בנידון, ואני לא ביקשתי ממנו. אנחנו פועלים לפי השיקולים שלנו", הוסיף נתניהו, תוך שהוא מדגיש את עצמאות ההחלטה הישראלית בנושאים ביטחוניים.

פעילות צה"ל בלבנון ( צילום: צה"ל )

הדברים מגיעים על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בגבול הצפון והרגישות המדינית הגבוהה סביב הלחימה והסדרי הביטחון בלבנון. בשבועות האחרונים התפרסמו דיווחים שונים על כביכול שיחות בין ירושלים לוושינגטון בנוגע לפעילות צה"ל באזור, דיווחים שנתניהו ביקש להזים באופן מפורש. 250 שנות חירות: מופע האורות המטורף בטקסס שיגע את העולם דני שפיץ | 12:14 פשיטה דרמטית: 19 נעצרו ו-2 חוסלו | איראן מאשימה את ישראל דוד הכהן וב. ניסני | 13:00 כזכור, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בגבול הצפון במסגרת המאמץ להסרת האיומים על מדינת ישראל. על פי הנמסר מדובר צה"ל, במהלך השבוע האחרון בוצעה פעילות מבצעית נרחבת בכלל הגזרות, כולל השמדת תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר ברצועת עזה וארבע תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום בדרום לבנון.

פעילות יחידת יהל״ם להשמדת התוואי התת-קרקעי ( צילום: דו"צ )

בפיקוד הצפון, הכוחות ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני להסרת האיומים. במסגרת הפעילות הושמד התוואי התת-קרקעי שנחשף בכפר מג'דל זון, וחיל האוויר בהכוונת הכוחות הקרקעיים ביצע תקיפות ממוקדות נגד מחבלים אשר היוו איום על הכוחות הפועלים בשטח. כוחות צה"ל תקפו גם שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בעקבות הפרות של הסכם הפסקת האש.

ההבהרה של ראש הממשלה מגיעה בעת שבה ישראל ממשיכה להתמודד עם אתגרים ביטחוניים מורכבים בזירות השונות. נתניהו ביקש להבהיר כי למרות הקשרים ההדוקים עם ארצות הברית, ישראל שומרת על חופש פעולה מלא בכל הנוגע להגנה על אזרחיה ולביטחונה הלאומי.

יצוין כי בימים האחרונים התפרסמו דיווחים על פעילות דיפלומטית אמריקנית באזור, אך על פי דברי ראש הממשלה, אין כל קשר בין פעילות זו לבין ההחלטות המבצעיות של צה"ל בשטח. "אנחנו פועלים לפי השיקולים שלנו", חזר נתניהו והדגיש, תוך שהוא מבקש להסיר כל ספק בנוגע לעצמאות ההחלטה הישראלית.