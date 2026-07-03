עזב את בנט: חבר מפלגת 'ביחד' מודיע על פרישה מהקמפיין

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד נקלעה למשבר פנימי נוסף, כאשר חנניה בן שמעון, אחד ממייסדי תנועת 'כתף אל כתף' וחבר בכיר במפלגה, הודיע על עזיבתו את הקמפיין והמפלגה. ההודעה הועברה בקבוצות הפנימיות של המפלגה והפתיעה את חברי הצוות.

"חברים ושותפים לדרך, אני מבקש לעדכן אתכם שאחרי תקופה של התלבטויות הגעתי להחלטה לסיים את תפקידי במטה הצעירים ולעזוב את הקמפיין והמפלגה", כתב בן שמעון בהודעה שפורסמה. "הצטרפתי אליכם מתוך אמונה גדולה בדרך שלנו וב'הסכם חדש', אך מסיבות אישיות אני עוזב כעת".

בן שמעון, שכיהן כאחד מאנשי המפתח במטה הצעירים של המפלגה, הודה לחברי הצוות על העבודה המשותפת. "אני רוצה להודות לכולכם על העבודה המשותפת והזכות לפעול יחד איתכם. בהצלחה רבה לכולכם במסע לתיקון המדינה, אני מאמין בכם ובחשיבות הקמפיין", חתם על ההודעה.

העזיבה מגיעה על רקע תקופה סוערת עבור מפלגת 'ביחד', שנאבקת בסקרים נמוכים ובביקורת פנימית. כזכור, היועץ האסטרטגי נבו כהן העריך לאחרונה כי בעקבות הצניחה בסקרים, בנט עשוי אף להודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים.

סקרים מדאיגים ומשברים פנימיים

המפלגה המשותפת של בנט ולפיד ממשיכה להיחלש בסקרים האחרונים. על פי סקר חדשות 13 שפורסם השבוע, הרשימה המשותפת זוכה ל-15 מנדטים בלבד, בעוד מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מקבלת 20 מנדטים והליכוד 23 מנדטים. המגמה השלילית מעוררת דאגה בקרב פעילי המפלגה.