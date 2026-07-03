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משבר במפלגה

עזב את בנט: חבר מפלגת 'ביחד' מודיע על פרישה מהקמפיין

חנניה בן שמעון, ממייסדי 'כתף אל כתף', הודיע על עזיבת המפלגה • 'מסיבות אישיות אני עוזב את הקמפיין' | המשבר במפלגה מעמיק (פוליטי)

11תגובות
בנט ולפיד (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מפלגת 'ביחד' בראשות ויאיר לפיד נקלעה למשבר פנימי נוסף, כאשר חנניה בן שמעון, אחד ממייסדי תנועת 'כתף אל כתף' וחבר בכיר במפלגה, הודיע על עזיבתו את הקמפיין והמפלגה. ההודעה הועברה בקבוצות הפנימיות של המפלגה והפתיעה את חברי הצוות.

"חברים ושותפים לדרך, אני מבקש לעדכן אתכם שאחרי תקופה של התלבטויות הגעתי להחלטה לסיים את תפקידי במטה הצעירים ולעזוב את הקמפיין והמפלגה", כתב בן שמעון בהודעה שפורסמה. "הצטרפתי אליכם מתוך אמונה גדולה בדרך שלנו וב'הסכם חדש', אך מסיבות אישיות אני עוזב כעת".

בן שמעון, שכיהן כאחד מאנשי המפתח במטה הצעירים של המפלגה, הודה לחברי הצוות על העבודה המשותפת. "אני רוצה להודות לכולכם על העבודה המשותפת והזכות לפעול יחד איתכם. בהצלחה רבה לכולכם במסע לתיקון המדינה, אני מאמין בכם ובחשיבות הקמפיין", חתם על ההודעה.

העזיבה מגיעה על רקע תקופה סוערת עבור מפלגת 'ביחד', שנאבקת בסקרים נמוכים ובביקורת פנימית. כזכור, היועץ האסטרטגי נבו כהן העריך לאחרונה כי בעקבות הצניחה בסקרים, בנט עשוי אף להודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים.

סקרים מדאיגים ומשברים פנימיים

המפלגה המשותפת של בנט ולפיד ממשיכה להיחלש בסקרים האחרונים. על פי סקר חדשות 13 שפורסם השבוע, הרשימה המשותפת זוכה ל-15 מנדטים בלבד, בעוד מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מקבלת 20 מנדטים והליכוד 23 מנדטים. המגמה השלילית מעוררת דאגה בקרב פעילי המפלגה.

בנט (צילום: Tsafrir Abayov/Flash90)

במקביל, שותפתו הפוליטית לשעבר של בנט, איילת שקד, מנהלת מגעים עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לבחינת ריצה משותפת. הנתק בין שקד לבנט הפך סופי לאחר החיבור של בנט עם לפיד, ושקד נותרה ללא בית פוליטי מוגדר.

עזיבתו של בן שמעון מצטרפת לשורה של אתגרים שעומדים בפני המפלגה בדרך לבחירות. השאלה היא האם בנט ולפיד יצליחו לעצור את הדימום ולהחזיר את אמון הבוחרים, או שהמגמה השלילית תימשך.

בנימין נתניהונפתלי בנטביחדבחירות 2026

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11
אוי לה לאותה בושה, אנשים שאין להם יראת שמיים והולכים עם שונאי הדת, בסוף הקדוש ברוך הוא מבלבל אותם. "ולא יצלח", אין בהם שום ברכה ושום תועלת.
עובדיה
10
זה מה שקורה כשאין כבוד בין השותפים וכל אחד מושך לכיוון שלו. בלי אחדות ובלי דרך ישרה, שום קמפיין לא יכול להחזיק מעמד אפילו חודש.
בכר
9
ספינה טובעת עוזבים...
אריק
8
זה מזכיר לי סיפור על אדם שחשב שהוא יכול לבנות בניין בלי יסודות וכל פעם תיקן קיר אחר בסוף הבניין קורס כי הבסיס לא קיים וזה בדיוק מה שקורה שם בקמפיין
חיים
7
הנה, תראו את כל הליצנים האלה של הפוליטיקה, מנסים להנדס את התודעה של הציבור עם סקרים ומילים יפות. אבל האמת תמיד צפה, והנה המגדל שלהם קורס כמו חול.
אמיר
6
זה לא "להחזיר אמון לבוחרים". אף פעם לא היה אמון. הכל היה בלוף של סקרים מראש. אני חרדי שבאמת מאמין שהגיע הזמן לשינוי בכל הפוליטיקאים. אבל גם צריך שיעופו כל אכולי השנאה האלה. הם חסרי תועלת, שקרנים במקרה בטוב, והציבור פשוט יראה את זה בקלפי. צריך דם חדש, ודחוף.
שונא את בניט ולפיד
5
הצעה לבנט- שם מפלגה חדש- מפלגת עוכרי העם היהודי
דוד
4
עכשיו תורו של בנט לעזוב את בנט... ולפיד המסכן ילך למכור עגבניות בשוק...
משה
3
נו, מה אתם רוצים, הרי אמרנו לכם כבר מזמן שאין להם שום קיום. מי שהולך נגד עולם התורה ונגד היידישקייט, בסוף לא נשאר לו שום מטה ושום קמפיין.
יוסף שלום
2
מי זה בכלל חנניה בן שמעון?
יהודה

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