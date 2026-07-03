כמעט שנתיים לאחר ניסיון ההתנקשות בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעצרת במחוז באטלר שבפנסילבניה, חושף דוח חדש של המפקח הכללי של משרד ביטחון המולדת כשלים חמורים בסידורי האבטחה. על פי הדוח שפורסם אמש (חמישי), השירות החשאי לא קיבל 102 דיווחים על היורה תומאס קרוקס ביום העצרת הקטלנית.

הסוכנות לא הייתה מודעת לשידורי רדיו שהתקבלו ב-13 ביולי 2024, משום שלא הצליחה להקים חדר תקשורת משותף עם רשויות אכיפת החוק המקומיות. רשויות אלו עודכנו על החיפושים אחר "אדם חשוד" - שזוהה מאוחר יותר כקרוקס, שבסופו של דבר הצליח ללחוץ על ההדק ולפגוע בטראמפ ובנוכחים נוספים.

"במקום זאת, מצאנו שהשירות החשאי קיבל רק חמש שיחות טלפון ושלוש הודעות טקסט על קרוקס", מציין הדוח. "כתוצאה מכך, אנשי השירות לא הודיעו לכוחות ההגנה של הנשיא טראמפ על חששות מאדם חשוד".

מערכת הנגד לרחפנים לא הייתה פעילה

הדוח גם מצא שקרוקס הטיס רחפן מעל האזור שעות לפני שביצע את הירי. הטיסה לא זוהתה מכיוון שמערכת הנגד של הרחפנים של השירות החשאי לא הייתה פעילה באותו זמן. עוד נכתב כי אותה מערכת אוישה על ידי מפעיל יחיד "לא מיומן" שלא בדק אותה לפני האירוע.

למפעיל "נדרשו שעות" כדי לנסות לתקן את הבעיה, שבמהלכן ביצע קרוקס את טיסת הרחפן שלו - שארכה כמעט תשע דקות - מבלי להתגלות. כשל זה אפשר לקרוקס לאסוף מידע מודיעיני על האזור ולתכנן את המתקפה ללא הפרעה.

הדוח היה האחרון בסדרת חקירות של גופי פיקוח ממשלתיים ופאנלים בקונגרס, שזיהו ליקויים משמעותיים בסידורי האבטחה של השירות החשאי לאירוע. קרוקס, שנורה ונהרג על ידי כוחות אכיפת החוק בעצרת, פתח באש בזמן שטראמפ דיבר על הבמה.

הנשיא נפגע, עובר אורח נהרג

עובר אורח נהרג ואחרים נפצעו באירוע, כולל טראמפ עצמו, כאשר כדור שפשף את אוזנו הימנית. קרוקס הצליח לעלות לגג סמוך עם קו ראייה ישיר לטראמפ, ללא שהשירות החשאי זיהה את האיום מראש.

ההמלצות בדוח כיסו תחומים כמו שיתוף מידע וטיפול ב"נקודות תורפה בקו הראייה" לפני אירועים. השירות החשאי מסר בתגובה כי הוא מסכים עם ההמלצות: "רבות מהמלצות אלו כבר זוהו, ומאז יושמו כחלק ממאמצי הרפורמה המתמשכים שלנו".