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"לא התרשמה"

חשוד במנוסה: עז קטנה שיטתה במשטרה במשך 20 דקות תמימות | צפו

עז קטנה שברחה מבעליה הובילה את המשטרה במדינת וושינגטון למרדף של 20 דקות | הסיפור המשעשע מאחורי המעצר (מעניין)

המרדף הכושל אחר העז
המרדף הכושל אחר העז| צילום: צילום: Pierce County Sheriff's Office

עז קטנה שנמלטה מבעליה והתרוצצה בין כלי רכב בכבישים במדינת וושינגטון הובילה את כוחות והפיקוח על בעלי החיים למרדף רגלי שנמשך כ-20 דקות, עד שלבסוף נלכדה על גרם מדרגות חיצוני.

לפי משרד השריף של מחוז פירס, הדיווח על העז התקבל סמוך לשעה 16:30 (שעון מקומי), לאחר שנצפתה משוטטת בין כלי רכב סמוך לאוניברסיטת Pacific Lutheran.

בהודעה משעשעת שפרסם משרד השריף ברשתות החברתיות נכתב כי אחד הסגנים אף ניסה "לתקשר" עם העז באמצעות מה שהאמין שהוא "שפת עזים" – אך לדבריהם, "העז לא התרשמה".

לאחר כ-20 דקות הצליחו השוטרים ואנשי הפיקוח על בעלי החיים לחסום את נתיב הבריחה של העז וללכוד אותה על גרם מדרגות חיצוני. בהמשך היא הועברה לחוות הצלה מקומית, שם תטופל עד לאיתור בעליה.

משטרהבריחהוושינגטוןבעלי חייםשריף

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