 דלג לתוכן הראשי
שקט יענה בשקט

הסתבך עם מהנדס: הפתרון לבעיה הכי מציקה עם שכנים

תיעוד שהפך לוויראלי מציג פתרון יוצא דופן לסכסוך שכנים: המכשיר שבמקום להתלונן - פשוט עונה בחזרה (חדשות בעולם)

הסתבך עם מהנדס: הפתרון לבעיה הכי מציקה עם שכנים (צילום: מסך)

סכסוך השכנים קיבל תפנית ביזארית במיוחד: מהנדס שנמאס לו מהרעש שהגיע שוב ושוב מהדירה שמעליו החליט שלא להסתפק בתלונות, ובנה לעצמו "מכשיר נקמה" שמגיב לרעש באופן אוטומטי.

בתיעוד שמופץ ברשתות החברתיות נראה המתקן כשהוא מחובר לתקרה. המערכת מזהה רעשים שמגיעים מהשכנים בקומה שמעל, וברגע שהיא מזהה אותם היא מפעילה מנגנון שמתחיל לדפוק בתקרה.

הסתבך עם מהנדס: הפתרון לבעיה הכי מציקה עם שכנים
הסתבך עם מהנדס: הפתרון לבעיה הכי מציקה עם שכנים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המכשיר הוא זרוע מתכווננת המחוברת לתקרה, ובקצה שלה מנגנון דפיקה הכולל משקולת או כדור כתום. כאשר המערכת מופעלת, המנגנון מכה בתקרה ומייצר רעש בדירה שמעל.

הרעיון פשוט למדי: אם הרעש מלמעלה מפריע לדייר שמתחת, הוא רוצה שהשכנים למעלה ישמעו בעצמם רעש מלמטה.

התיעוד עורר תגובות רבות ברשת, כאשר חלק מהגולשים ראו במתקן פתרון משעשע במיוחד למלחמות השכנים, בעוד אחרים תהו אם המערכת לא עלולה דווקא להסלים את הסכסוך ולהפוך אותו למלחמת רעש הדדית.
ויראליסכסוך שכניםרעששכניםמהנדסים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר