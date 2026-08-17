סכסוך השכנים קיבל תפנית ביזארית במיוחד: מהנדס שנמאס לו מהרעש שהגיע שוב ושוב מהדירה שמעליו החליט שלא להסתפק בתלונות, ובנה לעצמו "מכשיר נקמה" שמגיב לרעש באופן אוטומטי.

בתיעוד שמופץ ברשתות החברתיות נראה המתקן כשהוא מחובר לתקרה. המערכת מזהה רעשים שמגיעים מהשכנים בקומה שמעל, וברגע שהיא מזהה אותם היא מפעילה מנגנון שמתחיל לדפוק בתקרה.

הסתבך עם מהנדס: הפתרון לבעיה הכי מציקה עם שכנים | צילום: צילום: רשתות חברתיות

הסתבך עם מהנדס: הפתרון לבעיה הכי מציקה עם שכנים - צילום: רשתות חברתיות

המכשיר הוא זרוע מתכווננת המחוברת לתקרה, ובקצה שלה מנגנון דפיקה הכולל משקולת או כדור כתום. כאשר המערכת מופעלת, המנגנון מכה בתקרה ומייצר רעש בדירה שמעל.

הרעיון פשוט למדי: אם הרעש מלמעלה מפריע לדייר שמתחת, הוא רוצה שהשכנים למעלה ישמעו בעצמם רעש מלמטה.

התיעוד עורר תגובות רבות ברשת, כאשר חלק מהגולשים ראו במתקן פתרון משעשע במיוחד למלחמות השכנים, בעוד אחרים תהו אם המערכת לא עלולה דווקא להסלים את הסכסוך ולהפוך אותו למלחמת רעש הדדית.