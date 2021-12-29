חשיפה: האם בזמן שגוגל הצהירה על "בינה מלאכותית אתית", מהנדסי החברה סייעו לצה"ל לשפר את דיוק זיהוי המטרות מכטב"מים? תלונה דרמטית לרשויות בארה"ב חושפת: Gemini הפך לחלק בלתי נפרד משדה הקרב המודרני (טכנולוגיה)
לקראת הימים הנוראים וחגי תשרי, בהם יפקדו מאות אלפים את שריד בית מקדשנו, ההיערכות ברחבת הכותל המערבי גוברת. מהנדסים נקראו היום (שלישי) לבדוק את יציבות הכותל, כדי לוודא שבואם של הרבבות אינו נתון חלילה בסכנה. למהנדסים ציפתה הפתעה, בדמות מתפלל שחבש כאפיה ערבית. צפו בתמונות
ישיבה משותפת שהתקיימה אמש בין המהנדס הבכיר מר רונן בראון עם מהנדס בית-החולים "בריזלי" באשקלון מנחם סובול והאדריכל קימלמן, דנה בהצעות החלופיות שהועלו לבניית חדר המיון הממוגן מבלי לפגוע בקברים. מהנדסי בית-החולים התעקשו שלא להגיע להסדר - כשהם מגובים בלשכת נתניהו (בריאות)