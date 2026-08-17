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שערוריה בניו יורק

תביעה של 105 מיליון דולר: הסיבה לתאונת כרכרות טרגית נחשפת

משפחתו של רומנץ' מהאג'אן בן ה-18 תובעת את עיריית ניו יורק | הטענה: זרם חשמלי תועה גרם לסוס לברוח בזמן שהנהג צילם תמונה | 'טרגדיה שניתן היה למנוע' (בעולם)

משפחתו של רומנץ' מהאג'אן, נער בן 18 שנהרג בתאונת כרכרה בסנטרל פארק בניו יורק, הגישה תביעה כנגד עיריית ניו יורק על סך 105 מיליון דולר. על פי הטענות בהודעת התביעה, זרם חשמלי תועה גרם לסוס להיבהל ולברוח, מה שהוביל לטרגדיה הקטלנית.

המשפחה, שהגיעה לביקור מהודו, טוענת כי הנער הושלך אל מותו לאחר שהסוס נבהל ממתח חשמלי, בזמן שנהג הכרכרה התרחק מהסוס כדי לצלם תמונה של המשפחה. הכרכרה דהרה ללא שליטה, התנגשה בכרכרה אחרת והתהפכה, והנער נפל ונפצע באורח אנוש.

"זו הייתה שניתן היה למנוע", מסר סאגאר צ'אדה ממשרד עורכי הדין ליאקאס, המייצג את המשפחה האבלה. "הטענות המוצגות בהודעת התביעה מתארות טרגדיה שניתן היה למנוע, שבאה לאחר שנים של אזהרות, אירועים קודמים וכשלונות ביישום אמצעי הגנה בסיסיים".

כזכור, התאונה הקטלנית התרחשה בסנטרל פארק כאשר הכרכרה הרתומה לסוס יצאה משליטה. רומנץ' מהאג'אן נפצע באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. משטרת ניו יורק מסרה כי החקירה עדיין נמשכת.

התאונה החריגה בסנטרל פארק
התאונה החריגה בסנטרל פארק| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

האירוע הצית מחדש את הוויכוח סביב הפעלת כרכרות הסוסים בניו יורק. ארגון שימור סנטרל פארק הביע זעזוע ממותו של הצעיר וקרא שוב לאסור את פעילותן של הכרכרות, תוך שהוא מציין כי מדובר בתקרית השמינית הקשורה לסוסים באזור סנטרל פארק ב-13 החודשים האחרונים.

התביעה מעלה שאלות קשות על אחריות העירייה בפיקוח על פעילות הכרכרות ועל אמצעי הבטיחות שננקטו. המשפחה טוענת כי העירייה התעלמה מאזהרות חוזרות ונשנות ולא נקטה באמצעים מספיקים למניעת תאונות מסוג זה.
משטרהארה"בתאונהניו יורקסנטרל פארק
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