תכננו לרצוח את דודם בזמן שהסתפר - אך הספר נהרג בשוגג | תיעוד

הגעת הנאשם למספרה ויציאתו מהמקום תוך ביצוע ירי באוויר - צילום: דוברות המשטרה הגעת הנאשם למספרה ויציאתו מהמקום תוך ביצוע ירי באוויר | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:19

פרקליטות מחוז חיפה הגישה הבוקר (שני) כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד שני נאשמים בפרשת רצח הספר יאסר אבו אלהיג'א בטמרה.

מחומר החקירה עולה כי השניים תכננו לרצוח את קרוב משפחתם בעת שהסתפר במספרה, אך בשוגג פגעו גם בספר שמצא את מותו זמן קצר לאחר מכן. על פי כתב האישום, הנאשם הראשון הוא קטין בן 17 שפרטיו אסורים בפרסום, והנאשם השני הוא בן דודו בן 19. השניים מואשמים ברצח בכוונה מתוך כוונה לפגוע בקרוב משפחתם - דודו של הקטין ואחיינו של הנאשם הבוגר. האירוע הקשה התרחש לפני כחודש וחצי, כאשר סמוך לשעה 13:00 התקבל דיווח במשטרת ישראל על נפגעי ירי במספרה ברחוב ראשי בעיר טמרה. מהמקום פונו שני נפגעים - יאסר אבו אלהיג'א תושב טמרה בן 34 שבהמשך נקבע מותו, וקורבן נוסף בן 39 שפונה במצב קשה. החתן נעצר בדרך לחופה: זו הסיבה המרגיזה שהמשטרה החרימה את רכב החתונה קובי רוזן | 16.08.26 16 דקות של טירוף: מבצע מיוחד של חנות בגדים יצא משליטה | צפו אריה רוזן | 16.08.26 עם קבלת הדיווח הוקפצו למקום כוחות גדולים מהמחוז הצפוני בליווי חוקרי זירה ואנשי מקצוע נוספים. בתום הערכת מצב הועברה החקירה לטיפול היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז צפון, שהחלה בפעולות חקירה נרחבות. מחומר החקירה עלה כי הרוצח הגיע למספרה מצויד באקדח על אופניים חשמליים. עם הגעתו לכניסת המקום ירה לעבר שני הקורבנות - הלקוח שהיה יעד החיסול, והספר שנפגע בשוגג. במהלך החקירה נחקרו בימ"ר מספר כיוונים שהתמקדו תחילה בשני קורבנות הירי, אך לאחר מספר ימים התמקדו החוקרים בסכסוך משפחתי ואלים הקשור ללקוח שנפגע קשה.

תמונתו של הנאשם הקטין שנחשפה במכשירו הסלולרי ( צילום: דוברות המשטרה )

כעשרה ימים לאחר האירוע, בעקבות פעולות חקירה מתקדמות, הצליחו החוקרים לשים את ידם על מקום מסתור האופניים ששימשו את הרוצח. כמו כן תפסו את הקסדה ואת הבגדים איתם היה הרוצח ביום האירוע, לאחר שהוסלקו בתוך מיכל.

ביום 19 ביולי, עם הפיכת החקירה לגלויה, נעצרו מספר חשודים בהם שני הנאשמים. על פי חומר החקירה, הנאשם הקטין ביצע את הירי הקטלני לעבר דודו, בעוד הנאשם הבוגר ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות הרוצח מהאזור.

כחלק מפעולות החקירה השונות, חשפו חוקרי הימ"ר תמונה במכשירו הסלולרי של הנאשם הקטין בה נצפה לכאורה מצולם עם שני אקדחים. הממצא מצטרף לראיות נוספות שנאספו במהלך החקירה המורכבת.

הבוקר הגישה פרקליטות מחוז חיפה באמצעות עו"ד יוסי גימפל כתב אישום לצד בקשה למעצר השניים עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בחיפה. הנאשמים מואשמים ברצח בכוונה, החזקת נשק שלא כדין ושיבוש מהלכי משפט.

ניצב מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון, מסר בתגובה: "פענוח תיקי רצח וסיכול הפשיעה החמורה נמצאים בראש סדר העדיפויות של מחוז צפון. משטרת מחוז צפון משקיעה את מיטב המשאבים, האמצעים הטכנולוגיים, היכולות המודיעיניות והכוחות המיומנים ביותר כדי להגיע לכל זירה, לפצח כל תיק ולמצות את הדין עם החשודים".

אליהו הוסיף: "גם ברגעים אלה מיטב שוטרינו פועלים בכל הכוח בכדי לפענח את התיקים הקיימים, למצות את הדין עם העבריינים ולוודא שכל מי שנוטל חלק בפשיעה החמורה יושם מאחורי סורג ובריח".