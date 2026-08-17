"טקס השפלה": הריקוד של ראש העיר הדמוקרטי הפך לבדיחת הרשת

ראש עיריית מיניאפוליס הדמוקרטי, ג'ייקוב פריי, הפך לבדיחת הרשת לאחר שסרטון שבו הוא רוקד לצלילי מוזיקת היפ הופ במהלך יריד יזמים שחורים הפך לוויראלי.

בסרטון נראה פריי, כשהוא מרכיב משקפי שמש, מניע את כתפיו ואת גופו על רחבת הריקודים ומשתף פעולה עם המנחה באירוע.

הסרטון עורר גל של לעג מצד פרשנים ומשתמשים שמרנים ברשת, שכינו את הריקוד "מביך" ו"קרינג'". הפרשן השמרני בני ג'ונסון כתב: "למה הם תמיד כאלה? זה כמעט יותר גרוע מהפעם שבה העמיד פנים שהאוכל הסומלי שהוא בקושי הצליח לבלוע היה טעים. הוא טקס השפלה מהלך".

משתמש אחר כתב: "איזה מביך", ואחר כינה את פריי "הקריקטורה הקלאסית של בחור לבן שרוקד". מנחה הרשת מריו נאופל תקף גם הוא את ראש העיר וכתב כי פריי "רוקד כאילו העיר שלו אינה נמצאת בכאוס מוחלט וסובלת מהונאה משתוללת בכל רמה".

האירוע התקיים בין 9 ל־15 באוגוסט ב־Midtown Global Market במיניאפוליס, במסגרת שבוע שהוקדש לעסקים בבעלות שחורה.