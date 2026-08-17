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המבריח המתמיד

הגרביים התחילו לזוז: אנשי מכס גילו הפתעה מבחילה

הוא חשב שהמזוודה תעבור בשקט. במכס כבר חיכו לו עם מידע מוקדם, ואז התגלתה ההברחה יוצאת הדופן (חדשות בעולם)

5תגובות
לטאות תנין מקסיקניות נתפסו על ידי המכס של טוקיו מגבר מקסיקני שניסה להבריח אותן ליפן ביום שבת דרך נמל התעופה האנדה

הברחה יוצאת דופן נחשפה בנמל התעופה האנדה בטוקיו, לאחר שאזרח מקסיקני בן 23 הגיע ליפן כשבמזוודתו כמות גדולה של לטאות חיות שהוסתרו בתוך פריטי לבוש.

על פי הדיווח, הצעיר נשא כ־200 לטאות, שנדחסו לתוך כ־22 זוגות גרביים וחולצות. אלא שהניסיון להעביר את בעלי החיים דרך המכס לא הגיע רחוק: הרשויות היפניות כבר קיבלו מידע מוקדם שלפיו אדם צפוי לנסות להכניס לטאות ליפן לקראת תערוכת זוחלים.

כאשר המזוודה נבדקה, התגלתה בתוכה הכמות החריגה של בעלי החיים. בין הלטאות נמצאו גם תשע לטאות תנין מקסיקניות מוגנות, הנחשבות למין המצוי תחת הגנה. אחת מהלטאות נמצאה כשהיא כבר מתה.

לטאות תנין מקסיקניות נתפסו על ידי המכס של טוקיו מגבר מקסיקני שניסה להבריח אותן ליפן ביום שבת דרך נמל התעופה האנדה

על פי הדיווח, חלק מהלטאות נרכשו במקסיקו במחירים נמוכים במיוחד, של כ־3.50 דולר בלבד ללטאה. ביפן, לעומת זאת, מחיר המכירה שלהן עשוי להגיע לכ־630 דולר, פער שהופך את הברחתן לעסק משתלם לכאורה.

אלא שהמודיעין המוקדם של הרשויות שינה את התמונה לחלוטין. במקום לעבור בבידוק שגרתי, הצעיר מצא את עצמו מול אנשי המכס שכבר ידעו שמשלוח של לטאות צפוי להגיע.

האירוע התרחש ביום שבת בנמל התעופה האנדה בטוקיו, והמחיש פעם נוספת את הקושי שבהברחת בעלי חיים חיים: בניגוד לסחורה רגילה, המטען עצמו עלול לזוז, לחשוף את עצמו ולמשוך את תשומת לבם של אנשי הבידוק.

לטאות תנין מקסיקניות נתפסו על ידי המכס של טוקיו מגבר מקסיקני שניסה להבריח אותן ליפן ביום שבת דרך נמל התעופה האנדה (צילום: | סניף משנה של המכס של טוקיו האנדה / דרך ג'יג'י)

החקירה מתמקדת כעת בנסיבות הכנסת בעלי החיים ליפן ובמטרת ההברחה, כאשר הרשויות נדרשות במיוחד לנוכח העובדה שחלק מהלטאות היו ממין מוגן. לפי הדיווח ב־Japan Times, ההברחה נחשפה לאחר שהמכס קיבל מידע מוקדם על הכנסת הלטאות למדינה.
יפןמקסיקומכסלטאות

5 תגובות

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4
למה "מבחילה"? יצורים חיים מרתקים.
אא
חשבתי אותו דבר
יהודי
3
הוא נתפס מפני שידעו על כך מקודם, ולא "מפני שעלולים לזוז ולמסור את עצמם"
Lizard Wizard
2
איכס ואוי יש לי להקיא😭🤮🤢
עדן

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