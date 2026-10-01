הנוסעים על הטיסה ומטוס של החברה ( צילום: יוסי אלוני, פלאש 90 )

משרד הפנים הסעודי מעדכן כי הקברניט וטייס המשנה מטיסת פליי דובאי הועברו לאמירויות בליווי צוות ביטחוני אמירותי.

לפי פרסום של הכתב רועי קיייס, בהודעה מטעם גורם בכיר נאמר כי האמירותים השתתפו בחקירה בסעודיה, וכי מהחקירה הראשונית עולה שטייס המשנה תקף את הקברניט מה שהוביל לפציעתם. מוקדם יותר פורסם כי משרדי ראש הממשלה והמשפטים פועלים כדי להניח את ידם על טייס המשנה העומאני שדקר את הטייס הראשי וניסה להשתלט על המטוס.

מהמאבק במטוס ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

כל זמן שהוא שהה בשטח סעודיה, מדינה איתה לישראל אין יחסים דיפלומטיים רשמיים, בדרג המדיני הבינו שסיכוי נמוך שההסגרה תתבצע ישירות ממנה. כעת מקווים לאפשרות שהוא יוסגר לישראל.

לעת עתה ישראל צפויה להיות מעורבת גם היא בחקירה, במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני בין ירושלים לאבו דאבי.

במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע מוקדם יותר כי לפי מה ששמע, איראן מעורבת באירוע. אם אכן כך הוא הבטיח כי "יכה בהם בעוצמה".