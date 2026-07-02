"מחלת טראמפ" טראמפ שוב משדר סרטון מוזר - הפעם כרופא המאבחן פציינטים | צפו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הלילה סרטון AI בו הוא נראה כרופא המטפל במחלה חמורה: "סינדרום דונלד טראמפ" | בסרטון נראות דמויות שונות ה"מתמודדות" עם המחלה ומתארות את חייהן (מעניין)

בס בני סולומון כיכר השבת | 13:48