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"מחלת טראמפ"

טראמפ שוב משדר סרטון מוזר - הפעם כרופא המאבחן פציינטים | צפו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הלילה סרטון AI בו הוא נראה כרופא המטפל במחלה חמורה: "סינדרום דונלד טראמפ" | בסרטון נראות דמויות שונות ה"מתמודדות" עם המחלה ומתארות את חייהן (מעניין) 

| צילום: צילום: מתוך טרות' / דונלד טראמפ

נשיא ארה"ב פרסם ברשת החברתית שלו סרטון בינה מלאכותית חדש שעושה שימוש בטכנולוגיית דיפ-פייק, ומציג פרודיה על פרסומות לתרופות מרשם לשונאי טראמפ.

דונלד טראמפ מופיע שם כרופא המציע תוכנית טיפול מיוחדת למחלה פיקטיבית המכונה "תסמונת הפרעת טראמפ".

במהלך התיעוד מוצגים פניהם וקולותיהם המהונדסים של שחקנים ואנשי תקשורת מוכרים בהוליווד המזוהים כמבקריו החריפים ביותר של הנשיא לשעבר.

בין הדמויות המופיעות שם כמי שסבלו מהתסמונת ו"זכו" למרפא ניתן למצוא את רוזי אודונל, ג'ון לגוויזאמו, וופי גולדברג, אדוארד נורטון, רוברט דה נירו וג'וליה רוברטס.

הטיפול המוצע בסוף הסרטון כולל הנחיות לכיבוי ערוצי החדשות, נשיאת תפילה ושתיית דיאט קוק בכל זמן שמתעוררת תחושת חרדה.

טראמפ מציע את ה"תרופות" הללו למבקריו, הסובלים לדבריו ממחלה חמורה. צפו בתיעוד.

דונלד טראמפבינה מלאכותית

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