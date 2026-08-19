מורים עם אקדחים שלופים: הסרטון שעורר סערה

טבח בבתי הספר: המשטרה מאמנת מורים להשתמש באקדחים ( צילום: מסך )

בעקבות שורה של אירועי ירי קטלניים בבתי ספר ברחבי ארצות הברית, מדינות ומחוזות חינוך חיפשו דרכים להעניק לצוותים בבתי הספר יכולת להגיב במהירות במקרה של תוקף חמוש.

בפלורידה נבנה לשם כך מערך ייעודי: תוכנית "מגן", המאפשרת לעובדי בתי ספר מסוימים לעבור הכשרה מקיפה, לקבל הסמכה ולשאת נשק במסגרת תפקידם להגנת תלמידים. בסרטון שפרסם משרד השריף במחוז היילנדס נראים המורים עוברים אימונים המדמים מצבי חירום, לצד תרגול בנשק.

טבח בבתי הספר: המשטרה מאמנת מורים להשתמש באקדחים - צילום: משרד השריף 10 10 0:00 / 0:27 טבח בבתי הספר: המשטרה מאמנת מורים להשתמש באקדחים | צילום: צילום: משרד השריף

הקטע זכה לתשומת לב ברשתות החברתיות משום שהוא מציג באופן מוחשי את המציאות החדשה שנוצרה בחלק ממערכת החינוך האמריקנית: אנשי צוות שאמורים לעסוק בהוראה מקבלים גם הכשרה שנועדה לאפשר להם להתמודד עם תוקף חמוש במקרה של מתקפה.

אך בפלורידה מדובר בהרבה יותר מאימון חד־פעמי. לפי המדינה, מי שמבקש לשמש כ-'מגן' חייב לעבור תהליך סינון והכשרה, הכולל בין היתר הכשרה של 144 שעות והסמכה על ידי משרד השריף. התוכנית כוללת דגש משמעותי על מיומנות בנשק והיערכות לתרחישי תקיפה.

תומכי השיטה טוענים כי במקרה של אירוע ירי, כל שנייה קובעת, ואיש צוות חמוש שנמצא בתוך בית הספר עשוי להיות מסוגל להגיב לפני הגעת המשטרה.