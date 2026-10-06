התפתחות בפרשת ההוצאה להורג הכושלת בטנסי: כריסטה פייק, שניצלה לאחר שקיבלה שתי מנות של חומר קטלני במהלך ניסיון להוציאה להורג בשבוע שעבר, שבה להכרה וכעת היא מסוגלת לדבר – כך מסרו עורכי דינה.

פייק, בת 50, עדיין מאושפזת בבית חולים בנאשוויל ומקבלת טיפול רפואי. עורכי דינה מסרו כי מצבה ממשיך להיות מורכב וכי בשלב זה לא ניתן לקבוע את תחזית ההחלמה שלה. לדבריהם, היא צפויה לעבור תהליך החלמה ממושך.

"כריסטה היא שורדת ותיקח את ההחלמה יום אחר יום", מסרו עורכי הדין.

העדכון מגיע כשבוע לאחר ניסיון ההוצאה להורג שהסתיים בכישלון. פייק אושפזה מאז שעות הערב המאוחרות של יום רביעי, לאחר שבמהלך ההליך בבית הכלא Riverbend Maximum Security Institution התברר כי היא עדיין נושמת לאחר שקיבלה שתי מנות של פנטוברביטל, החומר ששימש להוצאה להורג באמצעות זריקת רעל.

בימים שלאחר מכן הייתה פייק מחוסרת הכרה וחוברה למכונת הנשמה, בעוד הצוותים הרפואיים פעלו כדי לסלק את החומר מגופה. עורכי דינה אמרו כי היא סבלה מכוויות ומפגיעות נוספות בזרועה. הם אף ציינו כי למרות מצבה הרפואי, היא נותרה אזוקה בידיה וברגליה למיטתה.

כעת עשויה שאלת מצבה הרפואי להפוך לגורם מרכזי בהחלטה אם הרשויות בטנסי יוכלו או ירצו לנסות ולהוציא אותה להורג פעם נוספת.

בית המשפט העליון של ארצות הברית קבע כי אין להוציא להורג אדם שאינו מסוגל להבין באופן רציונלי מדוע הוא עומד בפני עונש מוות.

פייק נמצאת באגף הנידונים למוות כבר כשלושה עשורים, לאחר שהורשעה במעורבות ברציחתה של חברתה לספסל הלימודים, קולין סלמר, בשנת 1995. עורכי דינה חידשו בעקבות האירוע את דרישתם ממושל טנסי ביל לי לשקול להמיר את עונשה במאסר עולם.

בינתיים, לי, רפובליקני הנמצא בחודשים האחרונים לכהונתו, הטיל הקפאה על ביצוע עונשי מוות במדינה. זאת לאחר שזהו המקרה השני השנה שבו הרשויות בטנסי לא הצליחו להשלים הוצאה להורג.

לא ברור בשלב זה אם המושל ישקול להעניק לפייק חנינה. דוברת מטעמו לא השיבה מיד לשאלה בנושא.

מנגד, בקרב בכירים רפובליקנים במדינה כבר נשמעו קולות הקוראים להמשיך בביצוע עונשי המוות באמצעות שיטה אחרת. הסנאטורית מרשה בלקברן, המועמדת המובילה בבחירות לתפקיד מושל טנסי בחודש הבא, הציעה להשתמש בכיסא החשמלי.

האירוע עורר בימים האחרונים ביקורת ושאלות בנוגע לאופן שבו מתבצעות הוצאות להורג באמצעות זריקת רעל בטנסי, וכן בנוגע למידת השקיפות של הרשויות באשר לתקלה שהתרחשה.

"המערכת המשפטית כולה עומדת כאן בסימן שאלה – האופן שבו הדבר קרה והאופן שבו הוא מטופל", אמר דייוויד רייבין, עורך דין מנאשוויל שהיה מעורב בניסוח חוק עונש המוות של טנסי. לדבריו, הכישלון בהוצאה להורג, יחד עם חוסר השקיפות מצד הרשויות, "שוחק את אמון הציבור".

בעקבות האירוע הודיע המושל לי כי מינה את אד סטנטון, לשעבר תובע פדרלי, לעמוד בראש חקירה עצמאית שתבחן את נסיבות ניסיון ההוצאה להורג הכושל.

במקביל, עורכי דינה של פייק צפויים לפנות לבית המשפט בנאשוויל בבקשה להורות למדינה לשמור את הרשומות והמסמכים הקשורים לניסיון ההוצאה להורג. הם מבקשים גם לאפשר למומחה לבדוק את שאריות החומרים הכימיים, המזרקים והצינורות ששימשו במהלך ההליך.

התובע הכללי של טנסי טרם הגיב במסגרת ההליך המשפטי לבקשות שהגישו עורכי דינה של פייק.

ככל הידוע, מדובר בפעם הראשונה בהיסטוריה של ארה"ב שאדם שורד שתי נסיונות רצופים של הוצאה להורג.