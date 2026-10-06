"ספה, עצרי בצד": השוטרים לא האמינו למראה עיניהם

שוטרים בצפון קרוליינה עצרו שני גברים לאחר שתועדו נוסעים ברחוב על גבי ספה, שהונחה על שני קורקינטים חשמליים.

משטרת שארלוט-מקלנבורג סיפרה כי מדובר באירוע חריג במיוחד, ואף כתבה כי זו הייתה "בהחלט הפעם הראשונה" שבה נתקלו במראה כזה.

המשטרה פרסמה תמונה מהאירוע, שבה נראית הספה כשהיא מאוזנת בין שני הקורקינטים. "כן, ספה אמיתית", הדגישו במשטרה.

"בזמן שאנחנו מעריכים את היצירתיות, אנחנו חייבים להזכיר לכולם: לא משנה על מה אתם 'נוהגים' – והשתמשנו במילה הזו באופן מאוד חופשי – תחשבו קודם כל על הבטיחות", כתבה המשטרה.

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לא ברור אם השניים קיבלו דו"ח או קנס בעקבות הנסיעה החריגה.