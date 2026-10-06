 דלג לתוכן הראשי
הפתעה על גלגלים

"ספה, עצרי בצד": השוטרים לא האמינו למראה עיניהם

שני גברים נעצרו לאחר שנצפו נוסעים ברחוב על ספה שהונחה על שני קורקינטים חשמליים | המשטרה הזהירה: "תחשבו קודם כל על הבטיחות" (מעניין)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
כלי הרכב המוזר שאותר (צילום: cmpdhq)

בצפון קרוליינה עצרו שני גברים לאחר שתועדו נוסעים ברחוב על גבי ספה, שהונחה על שני קורקינטים חשמליים.

משטרת שארלוט-מקלנבורג סיפרה כי מדובר באירוע חריג במיוחד, ואף כתבה כי זו הייתה "בהחלט הפעם הראשונה" שבה נתקלו במראה כזה.

המשטרה פרסמה תמונה מהאירוע, שבה נראית הספה כשהיא מאוזנת בין שני הקורקינטים. "כן, ספה אמיתית", הדגישו במשטרה.

"בזמן שאנחנו מעריכים את היצירתיות, אנחנו חייבים להזכיר לכולם: לא משנה על מה אתם 'נוהגים' – והשתמשנו במילה הזו באופן מאוד חופשי – תחשבו קודם כל על הבטיחות", כתבה המשטרה.

לא ברור אם השניים קיבלו דו"ח או קנס בעקבות הנסיעה החריגה.
משטרהארה"בתיעודויראליצפון קרוליינה

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר