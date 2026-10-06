המוות יפריד בינינו: טירוף היריות בחתונות באלג'יריה

סרטון שמופץ ברשת מציג סט חגיגות חתונה באלג'יריה, ובמהלכו נראים בכמה הזדמנויות משתתפים שונים כשהם אוחזים ברובים ויורים במהלך האירוע. כאשר הנשק הנחשק והמשמח ביותר הוא רובה ציד 12 גייג'.

הירי אינו מתרחש רק ברגע אחד. לאורך התיעוד נראים אנשים שונים כשהם מצטרפים בזה אחר זה, שולפים את כלי הנשק ויורים כחלק מהאווירה סביב חגיגות החתונה. לצד הירי נמשכות החגיגות, כאשר המשתתפים נמצאים בסביבת הכביש וכלי הרכב.

אלא שבאלג'יריה ירי במהלך אירועים משמחים אינו בהכרח מחזה מקרי. בחלקים מהמדינה קיימת מסורת המכונה "אלבארוד", או "משחק האבק", שבה ירי מכלי נשק משתלב במופעי ראווה, תהלוכות ואירועים חגיגיים, ובהם גם חתונות.

השורשים של המנהג קשורים למסורות של פרשים באסלאם ולמופעים שנועדו להפגין אומץ, כוח ושליטה בכלי הנשק. עם השנים קיבל המנהג גם משמעות חברתית והפך לחלק מאירועים שבהם מבקשים להעניק לחגיגה עוצמה ורושם.

באסלם קול הירי משמש מעין הכרזה קולנית על כך שמתרחש אירוע גדול וחשוב, ובחתונות הוא עשוי ללוות את תהלוכת החתן והכלה.

אלא ש"המסורת" הזו גובה מחיר כבד. כתבה שפורסמה באלג'יריה תיארה כיצד ירי אבק השריפה בחתונות ממשיך לגרום לפציעות קשות ואף למקרי מוות, כאשר תאונות עלולות להתרחש בעקבות שימוש לא זהיר ברובים ובחומרי נפץ.