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פסטיבל היריות

המוות יפריד בינינו: טירוף היריות בחתונות באלג'יריה

סרטון שרץ ברשת חושף חגיגת חתונה שהפכה למטווח חסר מעצורים בלב הכביש. באלג'יריה קוראים לזה מסורת ה"אלבארוד" ורואים בזה הפגנת כוח ואומץ (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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שמחת חתן וכלה (צילום: מסך)

סרטון שמופץ ברשת מציג סט חגיגות חתונה באלג'יריה, ובמהלכו נראים בכמה הזדמנויות משתתפים שונים כשהם אוחזים ברובים ויורים במהלך האירוע. כאשר הנשק הנחשק והמשמח ביותר הוא רובה ציד 12 גייג'.

הירי אינו מתרחש רק ברגע אחד. לאורך התיעוד נראים אנשים שונים כשהם מצטרפים בזה אחר זה, שולפים את כלי הנשק ויורים כחלק מהאווירה סביב חגיגות החתונה. לצד הירי נמשכות החגיגות, כאשר המשתתפים נמצאים בסביבת הכביש וכלי הרכב.

המוות יפריד בינינו: טירוף היריות בחתונות באלג'יריה
המוות יפריד בינינו: טירוף היריות בחתונות באלג'יריה (צילום: רשתות חברתיות)

אלא שבאלג'יריה ירי במהלך אירועים משמחים אינו בהכרח מחזה מקרי. בחלקים מהמדינה קיימת מסורת המכונה "אלבארוד", או "משחק האבק", שבה ירי מכלי נשק משתלב במופעי ראווה, תהלוכות ואירועים חגיגיים, ובהם גם חתונות.

השורשים של המנהג קשורים למסורות של פרשים באסלאם ולמופעים שנועדו להפגין אומץ, כוח ושליטה בכלי הנשק. עם השנים קיבל המנהג גם משמעות חברתית והפך לחלק מאירועים שבהם מבקשים להעניק לחגיגה עוצמה ורושם.

באסלם קול הירי משמש מעין הכרזה קולנית על כך שמתרחש אירוע גדול וחשוב, ובחתונות הוא עשוי ללוות את תהלוכת החתן והכלה.

אלא ש"המסורת" הזו גובה מחיר כבד. כתבה שפורסמה באלג'יריה תיארה כיצד ירי אבק השריפה בחתונות ממשיך לגרום לפציעות קשות ואף למקרי מוות, כאשר תאונות עלולות להתרחש בעקבות שימוש לא זהיר ברובים ובחומרי נפץ.
יריחתונותאסלאםאלג'יריה
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