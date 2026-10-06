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תיעוד קשה

27 הרוגים, אין ניצולים: מטוס צבאי התרסק בצורה מזעזעת

מטוס צבאי ניגרי התרסק באזור ביצתי בדרום־מערב ניגריה, לאחר שאבד עמו הקשר | 32 בני אדם שהיו על סיפונו נהרגו, והנשיא הורה לפתוח בחקירה מקיפה (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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מחפשים אחר השרידים בזירה
מחפשים אחר השרידים בזירה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מטוס צבאי של חיל האוויר הניגרי התרסק אתמול (שני) באזור איגבוקודה שבמדינת אונדו, בדרום־מערב ניגריה, וכל 32 האנשים שהיו עליו נהרגו. מדובר ב־25 נוסעים ושבעה אנשי צוות, כך אישר נשיא ניגריה בולה טינובו.

המטוס, מדגם ATR-42, היה בדרכו מבנין סיטי ללאגוס במסגרת משימה שגרתית, כאשר הקשר עמו אבד והוא נעלם ממסכי המכ"ם. בהמשך אותר שרידיו באזור ביצתי סמוך לבסיס של הצי הניגרי באיגבוקודה.

עדי ראייה סיפרו כי שמעו רעש עוצמתי לפני שהמטוס התרסק באזור הסמוך לנהר. לדבריהם, חלקים מהמטוס נמצאו במים ובסביבתם אותרו פריטים אישיים של הנוסעים ואנשי הצוות.

חיל האוויר הניגרי הפעיל מיד לאחר התאונה כוחות חיפוש והצלה, ובהמשך התברר כי לא נמצאו ניצולים. נשיא ניגריה הורה לפתוח בחקירה מקיפה שתבדוק את נסיבות ההתרסקות ואת הגורמים שהובילו לאובדן הקשר עם המטוס.

בעקבות האסון הכריזה ניגריה על שלושה ימי אבל לאומי, והדגלים במדינה הונפו לחצי התורן. הנשיא טינובו הביע צער עמוק על מות אנשי חיל האוויר והנוסעים ואמר כי מדובר ברגע כואב עבור הכוחות המזוינים ועבור המדינה כולה.
אסוןמטוסהתרסקותאפריקהניגריה
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