משטרת וייטנאם עצרה 12 בני אדם החשודים בהפעלת רשת שגנבה אלפי חתולים ברחובות הו צ'י מין סיטי ומכרה אותם לצורך אכילת בשר. לפי התקשורת הממלכתית במדינה, חברי הרשת גנבו כ-2,700 חתולים.

החשוד המרכזי, ליו תאן בין, בן 39, רכש לפי החשד חתולים שנגנבו על ידי אחרים, החזיק אותם במתקן בצפון העיר ומכר אותם בהמשך לבשר. הספקים שעבדו עמו גייסו אנשים שרכבו על אופנועים בשכונות מגורים בשעות הלילה, בין 23:00 ל-4:00 לפנות בוקר, ולכדו בכל לילה בין ארבעה לעשרה חתולים.

המשטרה פשטה על המקום ב-8 ביולי ומצאה כ-50 חתולים ועשרות מלכודות. בחקירתם סיפרו החשודים כי גנבו ומכרו בסך הכול כ-2,700 חתולים, אולם המשטרה לא מסרה כמה זמן פעלה הרשת.

13 מהחתולים שנמצאו בפשיטה הוחזרו לבעליהם, בעוד ארגון למען בעלי חיים מטפל באחרים בניסיון לאתר את משפחותיהם.

אכילת בשר חתולים וכלבים עדיין קיימת בחלקים מווייטנאם ובמדינות נוספות באסיה, אך היא הולכת ופוחתת עם העלייה בבעלות על חיות מחמד ותהליכי העיור. ב-2024 חתמו יותר מ-250 אלף בני אדם על עצומה הקוראת להפסיק את הסחר בבשר כלבים וחתולים במדינה.