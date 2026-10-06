באישור הנשיא: חייל אמריקני יוצא להורג בכיתת יורים 

טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את הוצאתו להורג של נידאל מאליק חסן, קצין צבא אמריקני לשעבר שהורשע בטבח בפורט הוד שבטקסס בשנת 2009, שבו נרצחו 13 בני אדם ו־32 נוספים נפצעו. ההוצאה להורג, אם תצא לפועל, תבוצע באמצעות כיתת יורים של צבא ארצות הברית.

ההחלטה התקבלה בעקבות המלצת שר ההגנה פיט הגסת, והיא אושרה על ידי טראמפ. דובר הפנטגון שון פארנל הודיע כי מזכיר הצבא יקבע את מועד ומקום ההוצאה להורג. חסן, כיום בן 56, היה פסיכיאטר בצבא האמריקני בדרגת רב סרן. ב־5 בנובמבר 2009 הוא נכנס למרכז שבו חיילים עברו הכנות רפואיות ואדמיניסטרטיביות לקראת יציאה לאפגניסטן, שלף אקדח חצי אוטומטי שעליו הותקנה כוונת לייזר ופתח באש לעבר החיילים. במהלך הירי הוא צעק "אללה אכבר". 13 בני אדם נהרגו בטבח, בהם 12 חיילים ועובד אזרחי, ו־32 נוספים נפצעו. בין ההרוגים הייתה גם חיילת בהיריון. חסן עצמו נפצע מירי שוטר במהלך ההשתלטות עליו ונשאר משותק חלקית ומרותק לכיסא גלגלים.

נידאל מאליק חסן, קצין צבא אמריקני לשעבר רצח 13 בני אדם ופצע 32 נוספים ( צילום: רשתות חברתיות )

במהלך משפטו בשנת 2013 חסן לא ניסה להכחיש שהוא זה שביצע את הירי. במקום זאת הוא הציג את מעשיו כחלק ממלחמה שלטענתו ארצות הברית מנהלת נגד מוסלמים, ואף אמר כי פעל כדי להגן על אנשי הטליבאן. חבר מושבעים צבאי הרשיע אותו ב־13 סעיפי רצח בכוונה תחילה וב־32 סעיפי ניסיון רצח, וגזר עליו עונש מוות.

כעת מגיעה ההחלטה הנשיאותית לאחר שנים ארוכות של הליכים משפטיים. לפי הדיווחים, חסן עדיין עשוי לנסות לעכב את ביצוע גזר הדין באמצעות הליכים משפטיים נוספים בבתי המשפט הפדרליים.

נידאל מאליק חסן, קצין צבא אמריקני לשעבר רצח 13 בני אדם ופצע 32 נוספים ( צילום: רשתות חברתיות )

החריגות של ההחלטה אינה מסתכמת בזהותו של הנידון. אם ההוצאה להורג אכן תבוצע, היא תהיה ההוצאה להורג הצבאית הראשונה בארצות הברית מאז 1961. בנוסף, זו עשויה להיות הפעם הראשונה מאז 1945 שבה צבא ארצות הברית מבצע הוצאה להורג באמצעות כיתת יורים.

הפעם האחרונה שבה הוצא להורג חייל אמריקני במסגרת הצבא הייתה בשנת 1961, כאשר טוראי ג'ון בנט הוצא להורג בתלייה בכלא הצבאי בפורט לוונוורת' לאחר שהורשע באונס ובניסיון רצח.