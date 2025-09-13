ביוטה מתעוררת מחדש הסוגיה השנויה במחלוקת של עונש המוות, לאחר מעצרו של טיילור רובינסון בן ה-22, החשוד ברצח הפעיל השמרני צ'רלי קירק.

לעת עתה נראה כי התביעה מתכוונת לבקש עונש מוות, ואם יורשע, רובינסון עשוי להיות מוצא להורג בירי כיתת יורים – אחת משיטות ההוצאה להורג שמדינת יוטה מאפשרת במקרים מסוימים.

רובינסון נעצר בחמישי בערב, לאחר שירה, על פי החשד, ירייה אחת מגג מבנה המרוחק כ-200 מטר מהמקום שבו נאם קירק באוניברסיטת יוטה ואלי. במסמכי המעצר נכתב כי הרשויות שוקלות להגיש כתב אישום ברצח בדרגה ראשונה, עבירות בנשק ושיבוש הליכי משפט. מקורות מסרו כי הוא הודה בפני אביו במעשה, וזוהה תחילה באמצעי זיהוי פנים שהובילו את ה-FBI לעקוב אחריו.

עוד בטרם המעצר קרא מושל יוטה ספנסר קוקס להטיל על הרוצח עונש מוות, וכינה את הירי "התנקשות פוליטית". גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר למחרת בראיון כי הוא מקווה שהנאשם יורשע ויוצא להורג: "אני מקווה שהוא יימצא אשם, הייתי מניח שכך יקרה, ואני מקווה שהוא יקבל עונש מוות".

יוטה היא אחת מחמש מדינות בארצות הברית שבהן נשמרת האפשרות להוצאה להורג בירי - לצד איידהו, מיסיסיפי, אוקלהומה ודרום קרוליינה. מאז תחילת המאה ה-17 תועדו לפחות 144 הוצאות להורג בירי בארצות הברית, כמעט כולן ביוטה, המדינה שהפכה מזוהה יותר מכל עם השיטה הדרמטית הזו.

במערכת המשפט המקומית צפויים להגיש השבוע כתב אישום רשמי נגד רובינסון, שעשוי להפוך לנאשם הראשון זה שנים שמדינתו מבקשת להוציאו להורג בכיתת יורים.