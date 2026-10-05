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היישר מהבית הלבן: התפקיד החדש של קרוליין לוויט

קרוליין לוויט, לשעבר דוברת הבית הלבן, מצטרפת לפוקס ניוז כפרשנית | לוויט תעלה לשידור החל מחודש נובמבר, לאחר שעזבה את הבית הלבן באוגוסט האחרון (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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קרוליין לוויט (צילום: שאטרסטוק)

קרוליין לוויט, לשעבר דוברת הבית הלבן, מצטרפת לרשת פוקס ניוז בתפקיד פרשנית. היא תופיע בתוכניות השונות של הרשת החל מ־1 בנובמבר.

לוויט, בת 29, כיהנה כמזכירת העיתונות ה־36 של הבית הלבן בתקופת כהונתו השנייה של הנשיא , מינואר 2025 ועד אוגוסט 2026. מנכ״לית פוקס ניוז, סוזן סקוט, הודיעה על המינוי וציינה כי הניסיון של לוויט בבית הלבן ובמערכת הבחירות לנשיאות מעניק לה הבנה ייחודית של הזירה הפוליטית.

לוויט עצמה אמרה כי היא מודה על ההזדמנות להמשיך להופיע בפוקס ניוז כחברה רשמית בצוות הרשת. לדבריה, היא מצפה להביא לצופים את נקודת המבט שלה, המבוססת על ניסיונה כמזכירת העיתונות, לצד אותה אנרגיה וכנות שאפיינו את תקופתה בתפקיד.

הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

באוגוסט הודיעה לוויט על פרישתה מתפקיד מזכירת העיתונות, לאחר שאמרה כי קיבלה החלטה ״מרירה־מתוקה״ בעקבות הקושי לשלב בין דרישות התפקיד לבין רצונה להיות אם לשני ילדיה הצעירים.

לפני הצטרפותה לבית הלבן שימשה לוויט בתפקידים שונים במערכת הפוליטית של טראמפ, בהם ככותבת נשיאותית ועוזרת מזכירת העיתונות בממשלו הראשון. היא גם התמודדה בבחירות לקונגרס מטעם המפלגה הרפובליקנית בניו המפשייר ב־2022 ושימשה מנהלת התקשורת של חברת הקונגרס אליס סטפניק.
דונלד טראמפהבית הלבןהקונגרספוקס ניוזקרוליין לוויט

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