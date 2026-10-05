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עשרות אלפי דולרים

נדהם כשגילה מה לקחו לו מהמזוודה בנמל התעופה; המצלמות חשפו הכל

שעון פאטק פיליפ בשווי כמעט 80 אלף דולר נעלם ממזוודה בנמל התעופה בניו אורלינס • שני עובדי טיפול במטען נעצרו לאחר שצילומי אבטחה חשפו אותם • הם שוחררו בערבות של 25,000 דולר כל אחד • איך ניצלו את הגישה החופשית למזוודות הנוסעים? (בעולם)

דה
דוד הכהן
כיכר השבת |
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הדמייה

מקרה חריג של גניבה מתוך מטען של נוסעים בנמל תעופה בארצות הברית מסעיר בימים האחרונים את הרשויות, לאחר ששני עובדי נמל תעופה ניצלו לכאורה את הגישה החופשית שלהם למזוודות וגנבו שעון יוקרה יקר ערך במיוחד.

האירוע התרחש בנמל התעופה הבינלאומי לואי ארמסטרונג בניו אורלינס, כאשר הקורבן עשה את דרכו בטיסה מלוס אנג'לס אל היעד וחווה אובדן כספי עצום מימדים עם נחיתתו.

לפי הדיווח בניו יורק פוסט, הדרמה החלה ברגע שהנוסע התייצב באזור איסוף המזוודות ואסף את התיק האישי שלו. לדבריו, מיד עם קבלת המזוודה הוא הבחין בסימני פריצה ברורים, כאשר הרוכסן של התיק נמצא קרוע בצורה מחשידה. בדיקה מהירה של תכולת התיק חשפה את הבשורה הקשה: שעון היד היוקרתי שלו מדגם פאטק פיליפ אנאנו, ששוויו המוערך עומד על לא פחות מ-79,050 דולר, נעלם לחלוטין מתוכו.

הנוסע הגיש מיד תלונה רשמית למשטרה המקומית, מה שהניע מערך חקירתי מהיר של חוקרים ממשרד השריף של מחוז ג'פרסון. במסגרת החקירה, השוטרים בחנו בעיון רב את צילומי אבטחה ממצלמות המעקב שהוצבו באזורים התפעוליים של נמל התעופה. התיעוד הוויזואלי סיפק תוצאות חד-משמעיות והוביל את החוקרים ישירות אל החשודים במעשה – עובדי טיפול במטען שעבדו עבור חברת התעופה שבה הגיע הנוסע.

החשודים שנעצרו על ידי הרשויות הם תדאוס פורטר, בן 42, ומוריס רובינסון, בן 18. על פי החשד, השניים ניצלו את סביבת העבודה הרגישה ואת האמון הניתן בעובדי נמל התעופה כדי לשים את ידיהם על הרכוש היקר. רשויות האכיפה פעלו במהירות, ובאותו היום שבו אירעה הגניבה עצרו את השניים והובילו אותם למתקן הכליאה של מחוז ג'פרסון, שם הם נחקרו בחשד לביצוע המעשה.

עם השלמת הליך המעצר, הוגשו נגד השניים כתבי אישום חמורים בגין עבירת גניבה בנסיבות מחמירות, כאשר שווי הרכוש הגנוב עולה על רף של 25,000 דולר בהתאם לרישומי בית המשפט המקומי. למרות חומרת העבירה וכתבי האישום התלויים ועומדים נגדם, רישומים משפטיים מלמדים כי יממה בלבד לאחר המעצר הצליחו השניים להשתחרר ממעצר לאחר שהפקידו שני סכומי ערבות נפרדים בגובה 25,000 דולר כל אחד. עד כה, גורמים מטעם פורטר ורובינסון סירבו למסור תגובה רשמית או להתייחס פומבית להאשמות החמורות המיוחסות להם.
ניו אורלינסנמל התעופה הבינלאומי לואי ארמסטרונגפאטק פיליפגניבה בנמלי תעופה

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