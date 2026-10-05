המעצר הדרמטי של המרגלת הסינית ( צילום: רשתות חברתיות )

ה-FBI עצר בסוף השבוע בנמל התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס אישה מקליפורניה, החשודה כי פעלה כסוכנת לא רשומה מטעם ממשלת סין וניהלה מעקב אחר בן משפחתו של נשיא טייוואן. המעצר התרחש דווקא ברגע שבו עמדה לעזוב את ארצות הברית בדרכה לסין.

על פי הרשויות האמריקניות, ווניינג "הת'ר" ז'אנג, בת 34 מאירוויין שבקליפורניה, נעצרה ב־4 באוקטובר בנמל התעופה בלוס אנג'לס, זמן קצר לפני שעל פי החשד הייתה אמורה לעלות על טיסה לשנגחאי. נגדה הוגשה תלונה פדרלית בחשד שפעלה בארצות הברית מטעם הרפובליקה העממית של סין מבלי להירשם כנדרש בחוק.

עקבה אחרי משפחת הנשיא ונעלמה: המעצר הדרמטי של המרגלת הסינית - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:02 עקבה אחרי משפחת הנשיא ונעלמה: המעצר הדרמטי של המרגלת הסינית ( צילום: רשתות חברתיות )

אלא שהחשדות נגדה אינם מסתכמים בעצם הקשר עם גורמים סיניים. לפי כתב האישום והמסמכים שהוצגו על ידי התביעה, בשנת 2025 נסעה ז'אנג לסיאטל יחד עם אדם נוסף, לאחר שקיבלה לכאורה הנחיות מגורמים סיניים. מטרת הנסיעה, לפי החוקרים, הייתה לעקוב אחר קרוב משפחה של בכיר בממשל הטייוואני. 286 קמ״ש, והכול התפרק: התאונה הקטלנית של הטסלה היוקרתית דני שפיץ | 10:53 בהמשך זיהו גורמי אכיפת החוק את היעד כלאי טינג־יו, בנו של נשיא טייוואן לאי צ'ינג־דה, המתגורר באזור סיאטל. לפי הדיווחים, הוא מתגורר בארצות הברית עם רעייתו וילדם. הפרטים שנחשפו בחקירה מעניקים הצצה לאופן שבו התנהל לכאורה המעקב. על פי כתב האישום, ז'אנג ושותפה טסו מלאס וגאס לסיאטל ב־1 בספטמבר 2025, שכרו רכב מסוג ניסאן רוג, והגיעו לאזור מגוריו של היעד. מצלמת אבטחה של שכן תיעדה, לפי הדיווחים, את השניים כשהם נמצאים באזור הבית ומתעדים את בני המשפחה. החוקרים טוענים כי ז'אנג צילמה את הבית, את כלי הרכב ואת בני המשפחה ואף העבירה לגורמים הסיניים פרטים הנוגעים ללוחיות הרישוי. אחד הפרטים החריגים בפרשה נמצא דווקא בהתכתבויות שנחשפו בחקירה. לפי כתב האישום, לאחר שזיהתה את היעד כתבה לאיש הקשר הסיני שלה כי ראתה את "הצעיר" וכי היא מצלמת אותו. בהמשך שלחה, לפי החוקרים, גם מספרי לוחיות רישוי של כלי רכב. ההתכתבויות, לפי הרשויות, אותרו בחשבון הענן של ז'אנג במסגרת צו חיפוש.

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החוקרים האמריקנים סבורים כי המידע שנאסף לא היה חסר משמעות. סוכן ה־FBI קווין הולט כתב במסמכי החקירה כי מידע על מקום הימצאם של קרובי משפחה של בכירים טייוואנים, לצד תמונות של בתיהם וכלי הרכב שלהם, עשוי לשמש את סין לצורך השגת מנופי לחץ במקרה של עימות עתידי עם טייוואן.

עוד נטען כי ז'אנג לא פעלה לבדה וכי היא תיאמה את הנסיעה עם אדם נוסף ונקטה אמצעים שנועדו להימנע מגילוי. התביעה האמריקנית טוענת כי היא מעולם לא הודיעה למשרד המשפטים האמריקני שהיא פועלת בשם ממשלה זרה, דבר הנדרש לפי החוק האמריקני בנסיבות מסוימות.

המעצר עצמו התרחש בלוס אנג'לס, לאחר שה־FBI קיבל לכאורה מספיק מידע כדי לפעול לפני שהחשודה עזבה את המדינה. תיעוד שפורסם על ידי התביעה האמריקנית מציג את ז'אנג כשהיא נעצרת ומובלת כשהיא אזוקה על ידי אנשי FBI בנמל התעופה.

הפרשה עוררה תגובה גם בטייוואן. משרד הנשיא אישר כי בני משפחתו של הנשיא היו יעד למעקב והגדיר את האירוע כמקרה של "דיכוי חוצה גבולות", תוך גינוי המעקב אחר בני משפחות של גורמים טייוואנים מחוץ לאי.

המעצר מגיע על רקע מתיחות ממושכת בין בייג'ינג לטייפה. סין רואה בטייוואן חלק משטחה ומתנגדת בחריפות למדיניותו של הנשיא לאי, בעוד ממשלת טייוואן מדגישה את עצמאותה בפועל ואת זכותה לנהל את ענייניה. ארצות הברית אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים רשמיים עם טייוואן, אך נחשבת לשותפה מרכזית שלה בתחום הביטחוני.