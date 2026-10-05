- צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:13 ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

כ-500 בתי ספר תיכוניים ברחבי צרפת יישארו היום (שני) סגורים כליל או באופן חלקי, לאחר שבימים האחרונים נרשמו עימותים קשים בין כוחות המשטרה למפגינים - צעירים זועמים שהציתו בתי ספר, מכוניות ורכבי חירום.

לדברי שר החינוך הצרפתי, אדואר ג'פרו, הוחלט על השבתת הלימודים בבתי הספר הללו משום ש"תנאי האבטחה אינם מתקיימים". ג'פרו חשף כי מאז תחילת המחאה לפני כשבוע, כ-24 בתי ספר נשרפו או נבזזו. המחאה, שהחלה בפריז והתפשטה במהירות לערים מרכזיות נוספות כגון מונפלייה, נאנט ומרסיי, נישאת על רקע טענות התלמידים למחסור חמור במורים, צפיפות בכיתות ותשתיות רעועות.

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בינתיים, רחובות צרפת בסביבות בתי הספר הפכו לזירות אנרכיה וכאוס מוחלט בזמן שהעימותים בשטח הפכו לאלימים במיוחד. אימה ב-286 קמ"ש: הטסלה דהרה ופתאום בום דני שפיץ | 10:53 שר הפנים, לורן נונייז, דיווח על כ-1,747 מעצרים, ובסך הכל נעצרו מתחילת המחאה למעלה מ-5,000 בני אדם - כ-85% מהם קטינים. שר החינוך אף ציין כי 78 אנשי צוות חינוכי נפצעו בעימותים, נתון שהגדיר כ"חסר תקדים". בממשלה מנסים להסביר את האלימות הגואה בהסתננות של גורמים קיצוניים: "פעילים, בעיקר מהשמאל הקיצוני, הסתננו לתנועת המחאה של התלמידים, חטפו אותה ונקטו אלימות קיצונית שמהווה סכנה ממשית לתלמידים ולצוותים", טען ג'פרו.

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תגובת הממשלה: הידוק החקיקה וסנקציות כספיות

בתגובה לכאוס המשתולל ברחובות, הודיע ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו כי הממשלה מאיצה את הליכי החקיקה כדי להבטיח שהאחראים לנזקים יישאו בעלויות ישירות.

במסגרת זו, הודיעה דוברת הממשלה, מוד ברז'ון, כי הצעת החוק המכונה "casseurs-payeurs" ("ההורס-משלם") תובא לדיון בסנאט ב-27 באוקטובר. החוק המתוכנן נועד להחמיר משמעותית לעומת חוק דומה שנחקק ב-2019 ונחשב לבלתי יעיל.

על פי הממשלה, מטרת החוק היא להפסיק את המצב שבו "כספי המסים של האזרחים מממנים את הנזקים של מיעוט אלים". עיקרי היוזמה כוללים:

ערבות לגביית קנסות מלאה: המדינה תבטיח את גביית הקנסות והפיצויים עד היורו האחרון, כולל אפשרות לגבייה ישירה מתוך קצבאות רווחה וסיוע בדיור (APL).

המדינה תבטיח את גביית הקנסות והפיצויים עד היורו האחרון, כולל אפשרות לגבייה ישירה מתוך קצבאות רווחה וסיוע בדיור (APL). אחריות קולקטיבית: החוק יאפשר להטיל אחריות אזרחית ומשפטית משותפת גם על אדם שנכח והיה חלק מקבוצה אלימה ולא נענה לקריאות המשטרה להתפזר, אף אם לא ביצע נזק פיזי במו ידיו.

לצד הצעדים הענישתיים, הודיע ראש הממשלה לקורנו על נקיטת צעדים לשיפור תנאי הלימוד, הנגשת פלטפורמות הקבלה לאוניברסיטאות ושיפוץ המבנים, מתוך ניסיון להרגיע את הרוחות - אך מארגני המחאה כבר קראו להמשך ההפגנות והשביתות, בטענה כי הממשלה אינה מציעה פתרונות מספקים.