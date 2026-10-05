מאז ומעולם הזנב הוא חלק מגופם של בעלי חיים רבים, ומסייע להם בשמירה על שיווי המשקל ובשליטה בתנועת הגוף. כעת חוקרים ביפן החליטו לבדוק בכל זאת האם הזנב יכול לעזור גם לבני אדם.

חוקרים מאוניברסיטת קיו ביפן פיתחו התקן לביש בשם ״ארקה״, זנב רובוטי באורך של כמטר המתחבר לגופו של האדם באמצעות רתמה. הרעיון פשוט למדי: כאשר האדם נוטה לכיוון אחד, הזנב נע לכיוון ההפוך ובכך משנה את תנופת הגוף ומסייע לשמור על היציבות.

הזנב חזר: ההמצאה הגאונית שמנסה למנוע נפילות - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:11 הזנב חזר: ההמצאה הגאונית שמנסה למנוע נפילות ( צילום: רשתות חברתיות )

החוקרים שאבו השראה מבעלי חיים, ובהם ברדלסים, המשתמשים בזנב במהלך תנועה מהירה ובטיפוס כדי לסייע בשליטה בגוף. אצל האדם, הזנב המלאכותי אמור לפעול במידה מסוימת כמו מטוטלת, כאשר התנועה שלו יוצרת שינוי במרכז הכובד ומאפשרת לגוף להגיב בצורה יציבה יותר. עשרות מטר מעל המים: השוטרים שלפו את הצעיר מהגשר | תיעוד דרמטי יוסי נכטיגל | 10:36 עקבה אחרי משפחת הנשיא ונעלמה: המעצר הדרמטי של המרגלת הסינית דני שפיץ | 10:23 הדגם המקורי השתמש בארבעה שרירים מלאכותיים הפועלים באמצעות אוויר דחוס, ואפשרו לזנב לנוע בשמונה כיוונים. המבנה עצמו כלל מפרקים המחוברים זה לזה, באופן שנועד לאפשר לזנב להיות גמיש ולא להתנהג כמו מוט קשיח.

שומר על ניווט: זנב הצ'יטה ( צילום: שאטרסטוק )

אחת המטרות המרכזיות שעמדו מאחורי הפיתוח הייתה אוכלוסיית הקשישים הגדלה ביפן. במדינה שבה שיעור האוכלוסייה המבוגרת גבוה במיוחד, החוקרים מחפשים דרכים טכנולוגיות שיסייעו לאנשים להישאר עצמאיים וניידים גם בגיל מבוגר. הזנב הרובוטי הוצע כאפשרות עתידית לסיוע לאנשים המתקשים לשמור על יציבות.

אבל לקשישים לא היה אמור להיות המבחן היחיד. החוקרים הציעו להשתמש בטכנולוגיה גם בסביבות עבודה, למשל אצל עובדים במחסנים ובמפעלים שנדרשים להרים ולשאת משאות כבדים. כאשר אדם מחזיק משקל רחוק מגופו, מרכז הכובד משתנה והעומס על הגוף גדל. זנב נע יכול לשמש כמשקל נגד ולסייע בשמירה על היציבה.