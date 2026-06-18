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שחקן מחופש לדוב: יפן ערכה תרגיל יוצא דופן לאחר סדרת מתקפות

יפן מקיימה תרגילי חירום נגד חדירת דובים לאחר מאות מקרים של נפגעים בשנה האחרונה | התרגיל כלל דמות דוב מחופשת וסימולציה של תקיפה בבית ספר (מעניין)

ה"דוב" המדומה שהשתתף בתרגיל (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הרשויות ביפן ערכו השבוע תרגיל חירום יוצא דופן שנועד להכין תושבים ובתי ספר להתמודדות עם חדירת דובים, על רקע עלייה חדה במספר התקיפות של בעלי החיים ברחבי המדינה.

התרגיל התקיים בעיר יאטה שבמחוז טוצ'יגי, מצפון לטוקיו, ובמרכזו עמד אדם שלבש תחפושת דוב ודימה חדירה לשטח בית ספר.

במהלך התרגיל זחל ה"דוב" ברחבי המתחם, התקרב למבנים ואף דימה תקיפה של אדם. שוטרים, ציידים מקומיים ואנשי חירום תרגלו מגוון תרחישים, בהם הרחקת הדוב באמצעות נפצים ואמצעי הרתעה, שימוש בתרסיס ייעודי וכן נטרול בעל החיים במקרה של סכנה מיידית.

בסיום התרגיל דימו המשתתפים לכידה או ירי בדוב, בעוד האיש המחופש נשכב על הקרקע והעמיד פני מת.

התרגיל נערך כחלק מהיערכות ממשלתית רחבה יותר להתמודדות עם התרבות מקרי חדירת דובים ליישובים ולמוסדות ציבור. הרשויות ביפן מדווחות כי מספר הנפגעים מתקיפות דובים הגיע בשנת 2025 לשיא של 238 בני אדם, נתון שהגביר את הדאגה הציבורית והוביל להרחבת תרגילי ההיערכות ברחבי המדינה.

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