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כך מצילים חיים ביפן: הסרטון שכל הורה חייב לראות

סרטון שהפך לוויראלי חושף את שיטת החינוך הייחודית של יפן לבטיחות בדרכים | במקום להסתפק בהסברים בכיתה, הילדים רואים במו עיניהם כיצד טעות אחת עלולה להסתיים באסון (חדשות בעולם)

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ילדים ביפן לומדים על זהירות בדרכים (צילום: מסך)

ביפן בטיחות בדרכים אינה מתחילה ברגע שילד יוצא לבד לחצות את הכביש, אלא כבר בגיל צעיר מאוד במסגרת מערכת החינוך. תיעוד שזוכה בימים האחרונים לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות מציג שיעור יוצא דופן, שבו ילדים לומדים על הסכנות שבחציית כביש מאחורי רכב גדול, כמו משאית או אוטובוס.

במהלך ההדגמה מושיבים הילדים מול מסלול ייעודי, שם מופעלת סימולציה מציאותית במיוחד. רובוט דמוי ילד יוצא לחצות את הכביש מאחורי משאית, בדיוק בנקודה שבה הנהגים מתקשים לראות הולכי רגל.

באותו רגע מגיח רכב חולף, שפוגע בבובת ההדגמה ומעיף אותה באוויר. המחשה חזותית שנועדה להמחיש עד כמה מסוכן להסתתר בשטח המת של כלי רכב גדולים.

ילדים ביפן לומדים על זהירות בדרכים
ילדים ביפן לומדים על זהירות בדרכים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מטרת ההדגמה אינה לזעזע, אלא להטמיע בילדים את כללי הבטיחות באופן שיישאר עמם לכל החיים. במקום להסתמך רק על שיעורים תיאורטיים, הרשויות ביפן בוחרות בחינוך חווייתי ומוחשי, שממחיש את הסכנה באופן הברור ביותר.

יפן - כבוד הדדי בין הולכי הרגל לנהגים.
יפן - כבוד הדדי בין הולכי הרגל לנהגים.| צילום: צילום: רשתות חברתיות

שיטת ההדרכה הזו היא חלק מתרבות רחבה של בטיחות בדרכים ביפן. כבר מגיל הגן מלמדים ילדים להמתין עד שכלי הרכב יעצרו לחלוטין לפני חציית הכביש, ליצור קשר עין עם הנהגים, להרים את היד כדי להיות בולטים לעין, ולחצות רק כאשר הדרך פנויה. במקרים רבים אף נהוג להודות לנהגים לאחר החצייה, כחלק מתרבות של כבוד הדדי בין הולכי הרגל לנהגים.

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היא כן מזעזעת ויש בה הטמעה לזילות. דוקא הסימון הצהוב הוא רעיון נכון יותר והחיסרון שמועיל לתלמיד אחד בכל פעם. מדוע אין חינוך לזהירות ולנקיון בבתי הספר ובתלמודי התורה ???
משה אהרונוביץ

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