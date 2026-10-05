ווילון בתא הטייס ועישון במטוס: התגעגענו לטיסות של פעם

הדרמה בטיסת פליי דובאי - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:32 הדרמה בטיסת פליי דובאי ( צילום: רשתות חברתיות )

התקרית החריגה בטיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב החזירה לרגע אחד את דלת תא הטייס למרכז הבמה. במהלך הטיסה, ב־30 בספטמבר, תקף הקצין הראשון את הקברניט, והמטוס צלל בחדות במשך עשרות שניות.

הקברניט הפצוע הצליח להגיע לדלת ולפתוח אותה, מה שאפשר לנוסעים להיכנס לתא הטייס ולהשתלט על הטייס המחבל, בהמשך השתלטו שני טייסים שהיו במקרה בין הנוסעים על המטוס, והוא ביצע נחיתת חירום בטבוק שבסעודיה. האירוע הציף מחדש שאלה מעניינת: איך הפכה דלת פשוטה יחסית, שתפקידה המקורי היה בעיקר להפריד בין הטייסים לנוסעים, לאחת הנקודות המאובטחות ביותר במטוס? התשובה נמצאת במבט לאחור. אימה ב-286 קמ"ש: הטסלה דהרה ופתאום בום דני שפיץ | 10:53 אנרכיה ברפובליקה: צעירי השמאל מבעירים את רחובות צרפת - עשרות בתי ספר הועלו באש כיכר השבת | 10:44 במטוסי נוסעים ישנים, במיוחד באמצע המאה הקודמת, ההפרדה בין תא הטייס לתא הנוסעים הייתה כמעט דמיונית. במטוסים מסוימים הייתה רק מחיצה קלה או וילון, והמרחק בין הנוסעים לטייסים היה קטן בהרבה. תא הטייס לא נתפס אז כמבצר שאמור לעמוד בפני ניסיון חדירה.

הדלת של תא הטייס - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22 הדלת של תא הטייס ( צילום: רשתות חברתיות )

גם כאשר כבר היו דלתות, תפקידן היה שונה לחלוטין. לפי מסמכי מינהל התעופה האמריקני, הדלת שימשה בעיקר לצורך פרטיות, כדי לאפשר לטייסים להתרכז בטיסה. רק אחרי מתקפות 11 בספטמבר השתנתה התפיסה מן הקצה אל הקצה.

הדלתות החדשות נדרשו להיות מחוזקות ולהתמודד עם ניסיון חדירה בכוח. בארצות הברית נקבעו בתחילת 2002 תקנים חדשים לדלתות תא הטייס, והותקנו אמצעי הגנה מחמירים במטוסים. עד אפריל 2003 נדרשו מפעילים רלוונטיים להשלים את התקנת הדלתות המחוזקות.

ווילון מבד- תא הטייס בחלק מהמטוסים - שנות ב-70 ( צילום: רשתות חברתיות )

אבל לא רק הדלת השתנתה. גם הטיסה עצמה הפכה להרבה פחות משוחררת.

פעם, למשל, עישון בתוך המטוס היה דבר רגיל. נוסעים ישבו במקומותיהם עם סיגריות בוערות, במטוסים היו אזורי עישון ומאפרות, והעשן היה חלק מהחוויה של טיסה עבור מיליוני אנשים.

בארצות הברית נאסר העישון בהדרגה: ב־1988 נאסר עישון בטיסות פנים קצרות, בפברואר 1990 הורחב האיסור לרוב טיסות הפנים שאורכן עד שש שעות, ובשנת 2000 הורחב האיסור לכל הטיסות הפנימיות והבינלאומיות.

אחי יש לך אש?: עישון מאסיבי במטוסים ( צילום: רשתות חברתיות )

ואפילו כאן מסתתר פרט שקשה להאמין שהוא אמיתי: למרות שהעישון במטוסים אסור, תקנות התעופה האמריקניות עדיין מחייבות מאפרות תקינות בשירותי המטוס, כדי שאם נוסע יפר את האיסור וידליק סיגריה, יהיה מקום בטוח לכבות אותה ולהשליך אותה.

כך, בתוך כמה עשורים, המטוס השתנה כמעט ללא היכר. מה שהיה פעם חלל פתוח יחסית, שבו אפשר היה לעשן, להתקרב לתא הטייס ולהרגיש שהטייסים נמצאים ממש לידך, הפך למערכת שבה תא הטייס מופרד מהנוסעים בדלת מחוזקת, הגישה אליו מוגבלת והביטחון הוא חלק בלתי נפרד מתכנון המטוס.