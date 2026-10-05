כמו מסרט אימה: דמות מפחידה התנפלה על רכב בחסות החשיכה

רגעים מלחיצים תועדו בכביש בהוקאידו שבצפון יפן, כאשר דובה חומה הסתערה על רכב, טיפסה על מכסה המנוע והחלה לנשוך ולשרוט אותו.

האירוע התרחש בעיירה ביפוקה, והמשטרה פרסמה את תיעוד מצלמת הדרך של הנהג. בסרטון נראים הדובה והגור כשהם מתרחקים תחילה מהרכב, אך לאחר שהמכונית נעצרת, האם מסתובבת, מסתערת לעברו וקופצת על מכסה המנוע.

הדובה נסוגה לרגע, אך שבה והתנגשה שוב ושוב בחלקו הקדמי של הרכב, לפני שנמלטה מהמקום יחד עם הגור. המשטרה מסרה כי הרכב ניזוק, ובמכסה המנוע נותרו שקעים, סימני שריטות וחור.

הרשויות ביפן הזהירו את הנהגים לנקוט משנה זהירות באזור, הנמצא בסמוך לבית גידול מוכר של דובים חומים.