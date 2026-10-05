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השלווה הפכה לצרחות אימה: בן 80 דהר ברכבו למדרכה עמוסה

נהג בן 80 איבד שליטה על רכבו ועלה על המדרכה בעיר בארגנטינה, כשהוא פוגע ב־13 בני אדם, בהם תינוק בן שנה וילדים | והמשטרה עדיין בודקת מה גרם לתאונה (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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רגעים מבהילים תועדו במצלמות אבטחה בעיר סרייוס שבארגנטינה, כאשר נהג בן 80 עלה עם רכבו על המדרכה ופגע בקבוצת הולכי רגל שעמדה מחוץ לכמה חנויות. לפחות 13 בני אדם נפצעו ב, ביניהם תינוק בן שנה.

בתיעוד נראים האנשים כשהם נופלים מעוצמת ההתנגשות, כאשר חלקם נלכדו מתחת לרכב. תשעה מבוגרים וארבעה ילדים נפצעו, בהם ילדים בני 5 ו־11 שאושפזו בבית החולים ובהמשך שוחררו.

עוברי אורח מיהרו למקום כדי לסייע לנפגעים ולחלץ את הילדים. אחד העדים, שהזדהה בשם אמיליו, סיפר כי נאלצו להרים את הרכב כדי לחלץ ילד נוסף. לדבריו, התאונה התרחשה באזור עירוני מאוד שבו כלי רכב נוסעים במהירות גבוהה.

בדיקת ינשוף שנערכה לנהג הייתה שלילית, כך מסרו הרשויות בארגנטינה, אך בשלב זה לא נמסר מה גרם לו לעלות על המדרכה. אחד העדים העלה אפשרות שהנהג התעלף במהלך האירוע.

לדברי העד, למרות חומרת התאונה, האירוע עלול היה להסתיים באסון כבד בהרבה. "זה יכול היה להיות טרגדיה", סיכם.
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