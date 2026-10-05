כריסטה פייק בת ה-50 עדיין בחיים ומאושפזת בבית חולים בנאשוויל שבמדינת טנסי כשהיא מונשמת וחסרת הכרה, בעקבות שני ניסיונות כושלים להוציאה להורג באמצעות זריקת רעל, כך אמר אמש (ראשון) עורך דינה של הרוצחת.

לפי הדיווח האבסורדי היום בארה"ב, צוותים רפואיים פועלים לנקות מגופה שתי מנות של החומר פנטוברביטל, בעוד נסיבות הכשל ההנדסי והרפואי באירוע עודן נבדקות.

בעקבות המקרה החריג הודיע מושל טנסי ביל לי על השעיית כל ההוצאות להורג במדינה עד לסוף שנת 2026. במקביל, ראש שירות בתי הסוהר במדינה הודיע על התפטרותו מתפקידו. הרשויות בטנסי טרם סיפקו הסבר רשמי לתקלה שאירעה במהלך הביצוע, ולא הבהירו אם בכוונתן לנסות ולהוציא את פייק להורג פעם נוספת.

סנגורה של פייק, סטיבן פרל, ציין כי המצב הרפואי של מרשתו מורכב מאוד. "היא עדיין בבית החולים, מונשמת, במצב קריטי, אנחנו באמת לא יודעים את הפרוגנוזה עדיין, ואולי לא נדע במשך כמה ימים", מסר.

עורך הדין קרא למושל להמיר את עונש המוות של פייק למאסר עולם וטען כי "היא עברה עינויים בזמן שניסו להוציא אותה להורג". הוא הוסיף כי "היא בילתה יותר מ-30 שנה בכלא, מרביתן בבידוד", וציין כי "אנחנו לא יודעים כרגע – ואולי לעולם לא נדע – איזה סוג של עינויים היא עברה במהלך האירוע".

טרם ההוצאה להורג הזהירו עורכי דינה של פייק כי מצבה הרפואי, הכולל מחלת קרישת דם בשם תרומבוציטוזיוס וורידים צרים, מעמיד אותה בסיכון גבוה לסבול מכאב ממושך במהלך ההליך. פרל ציין כי "אם היא תתאושש – היא עשויה שלא להתאושש באופן מלא – וייתכן שיהיו בעיות לגבי הכשירות שלה. אני מתכוון, אנחנו פשוט לא יודעים דבר מכל זה".

פייק הורשעה ברצח קולין סלמר בשנת 1995 בעיר נוקסוויל, כאשר הייתה בת 18 בלבד, ונידונה לעונש מוות בשנה שלאחר מכן. אמה של הקורבן, מיי מרטינז, שהגיעה לצפות בהוצאה להורג, הביעה אכזבה קשה מכישלון ההליך ואמרה כי "אני חושבת שהמדינה חייבת לי התנצלות גדולה".

המקרה מצטרף לשורה של תקלות במערכת ההוצאות להורג בארצות הברית. כזכור, דאגלס קרטר שוחרר לאחרונה לאחר 41 שנה באגף הנידונים למוות ביוטה, כאשר התברר שהורשע על סמך עדויות שקר ושוחד משטרתי.

מומחי משפט בארה"ב אומרים כי גם אם יוחלט להמיר את עונש המוות של כריסטה, היא תסיים את חייה לכל הפחות מאחורי סורג ובריח אך לא קיים כל סיכוי לחנינה מלאה.