בן רוברטס-סמית' נואם בטקס הנפת הדגל והאזרחות הלאומי בשנת 2015 ( צילום: By Office of Governor-General of the Commonwealth of Australia - GG.Gov.au, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97392994 )

ב-7 באפריל 2026, נעצר בן רוברטס-סמית', החייל המעוטר ביותר בהיסטוריה המודרנית של אוסטרליה, מיד עם נחיתתו בנמל התעופה בסידני בטיסה מבריסביין.

המשטרה הפדרלית האוסטרלית (AFP) הגישה נגדו כתב אישום חמור הכולל חמישה סעיפים של רצח המוגדר כפשע מלחמה, בגין אירועים שהתרחשו במהלך שירותו באפגניסטן בין השנים 2009 ל-2012. לפי נציבת המשטרה, הקורבנות לכאורה היו אזרחים לא חמושים שהיו עצורים ותחת שליטת כוחות ההגנה האוסטרליים בזמן שנהרגו. רוברטס-סמית', נחשב במשך שנים לאחד הלוחמים המעוטרים ביותר באוסטרליה, לאחר ששירת בשישה סבבים באפגניסטן והפגין שורת מעשי גבורה תחת אש. בין עיטוריו הבולטים: צלב ויקטוריה על הסתערות לבדו על עמדות אויב בקנדהאר, מדליית עוז על בלימת כוח טליבאן גדול כצלף, וציון לשבח על הובלת עשרות מבצעים מורכבים. עם זאת, בשנים האחרונות עלו ספקות לגבי חלק מהאירועים שתוארו, כולל טענות כי פרטים בקרב שבזכותו קיבל את צלב ויקטוריה נופחו או פוברקו. רוברטס-סמית', שנחשב לגיבור לאומי, ראה את המוניטין שלו קורס בשנים האחרונות בעקבות חשיפות בתקשורת. בשנת 2023, שופט בבית המשפט הפדרלי קבע במסגרת תביעת דיבה שהגיש רוברטס-סמית' נגד כלי תקשורת, כי קיימות ראיות משכנעות לכך שהוא אכן רצח ארבעה אפגנים חסרי הגנה, כולל מקרה שבו בעט באדם כבול מצוק והורה לחייליו לירות בו.

לאחר שכל ערעוריו נדחו סופית על ידי בית המשפט הגבוה בשנת 2025, המעצר הנוכחי מסמן את המעבר הקריטי מהליך אזרחי להליך פלילי שבו העונש המקסימלי הוא מאסר עולם.

נכון לימים אלו, רוברטס-סמית' בן ה-47 מוחזק במתקן הכליאה "סילברווטר" לאחר שבקשת השחרור בערבות שלו נדחתה בדיון הראשוני. דיון נוסף לבחינת תנאי המעצר והערבות נקבע ל-17 באפריל 2026.

אולם ככל שנחשפים פרטי התיק הפלילי, הולכת ומתבררת תמונה כמעט בלתי נתפסת: אחרי חמש שנות חקירה והשקעה של כ־300 מיליון דולר, התביעה מוצאת את עצמה במצב בעייתי במיוחד, ללא גופות, ללא זירות פשע נגישות, ואפילו ללא זהות מלאה של חלק מהקורבנות. שניים מהם מזוהים בכתב האישום רק בכינוי הטכני "אדם תחת שליטה 1" - מונח משפטי־מבצעי שמתאר אדם שהיה נתון לשליטת הכוח בזמן האירוע, אך זהותו אינה ידועה או אינה נחשפת.

בעוד שבמשפט האזרחי הוכרע כי הוא "רוצח" על בסיס מאזן הסתברויות, כעת נשאלת השאלה: האם ניתן להרשיע את הגיבור לשעבר "מעבר לכל ספק סביר" בגין רצח של קורבנות שזהותם נותרה בערפל? בן רוברטס-סמית' כבר איבד את שמו הטוב; כעת, בין כותלי כלא "סילברווטר", הוא נלחם כדי לא להפוך בעצמו לזיכרון של גיבור שהיה ואיננו.

חוקרי היחידה המיוחדת (OSI) הדגישו כי מדובר בחקירה מורכבת במיוחד, שכן לחוקרים אין גישה ישירה לזירות הפשע באפגניסטן לצורך איסוף ראיות פורנזיות מסורתיות. למרות זאת, ארגוני זכויות אדם תיארו את המעצר כ"צעד מכריע לעבר צדק גלובלי ואחריות".