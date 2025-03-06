דו"ח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת יוצג בוועדה לביטחון לאומי שתתכנס מחר ותדון בשיטות ההוצאות להורג של מחבלים שיוצגו לה | זריקת רעל "גורמת סבל פיזי משמעותי לנידונים"; חנק גז: "באמצעות גז חנקן"; כיסא חשמלי: "דום לב מיידי"; כיתת יורים: "המוות אמור להיגרם במהירות" (כנסת)
עונש מוות. הפחד של כל פושע בארה"ב, זוג המילים (death sentence) שמרתיע כל חסר לב מלבצע את זממו | עונש המוות בארה"ב הוא נושא טעון פוליטית ואולי בעיקר מוסרית. בעוד 23 מהמדינות ביטלו באופן רשמי את עונש המוות, ארה"ב כפדרציה עדיין מוציאה להורג וכך גם ב-27 ממדינותיה | השבוע יוצא להורג רוצח אכזר באופן לא שגרתי: כיתת יורים | כך מוציאים להורג בארה"ב • תוכן רגיש, אזהרת קריאה (מגזין כיכר)
כשנתפס מרק שמילוביץ והובל למחנות, הוא ביקש בליל פורים רק דבר אחד: כף של קפה, כדי לקיים את "חייב איניש לבסומי". שלוש שעות חלפו והנה הגיע למחנה הגנרל הראשי. שמע שיש "התקוממות" במחנה ובא לערוך משפט. מרק הואשם כאחראי על הפרת הסדר. הוא הועמד מול כיתת יורים ואז ביקש בקשה אחרונה. סיפור מופלא על מסירות נפש