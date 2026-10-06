 דלג לתוכן הראשי
בירדה מהמארין 2

עם התינוק על הידיים: אשת סגן הנשיא נפלה, הצוות לא זז מהמקום

אושה ואנס ירדה ממסוק סגן הנשיא כשהתינוק בן החודשיים צמוד אליה, ואז התרחש רגע בלתי צפוי מול המצלמות (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
עם התינוק על הידיים: אשת סגן הנשיא נפלה, הצוות לא זז מהמקום (צילום: מסך)

רגע מלחיץ תועד אתמול בבסיס המשותף אנדרוז שבמרילנד, כאשר אושה ואנס, רעייתו של סגן הנשיא של ג'יי די ואנס, ירדה מ"מארין 2", המסוק המשמש את סגן הנשיא, כשהיא נושאת את בנה התינוק.

אושה, בת 40, ירדה במדרגות המסוק כשהתינוק אלק ניל ואנס, בן כתשעה שבועות, קשור אליה במנשא תינוקות. תיק החתלה היה תלוי על כתפה, ובידה האחת היא אחזה במעקה.

אלא שבשלב מסוים, סמוך לתחתית המדרגות, היא נראתה מפספסת צעד ומאבדת לרגע את שיווי המשקל. היא כמעט נפלה קדימה, אך הצליחה במהירות לאחוז במעקה השני ולייצב את עצמה, כשהתינוק עדיין צמוד לגופה.

המצלמות תיעדו את השניות המלחיצות. בסביבתה נראו אנשי צבא שעמדו על הקרקע, אך איש מהם לא נראה מתקרב אליה באותו רגע - עובדה שעוררה תגובות רבות ברשתות החברתיות.

נחיתת ניסוי של VH-92 בסאות' לון

אושה התאוששה בתוך שניות, נראתה מחייכת ואף הרגיעה את הסובבים אותה כי הכול בסדר. זמן קצר לאחר מכן יצא ג'יי די ואנס מהמסוק כשהוא נושא את בתם בת הארבע, מיראבל.

המשפחה הייתה בדרכה לאלסקה, שם השתתף סגן הנשיא בעצרת בחירות עבור הסנאטור הרפובליקני דן סאליבן. ואנס אף התייחס לנסיעה עם התינוק בן תשעת השבועות וציין כי מדובר בטיסה שאורכה כשבע וחצי שעות.

ג'יי די ואנס נושא את בתם בת הארבע, מיראבל. (צילום: מסך)

אלק הוא הילד הרביעי של בני הזוג ואנס. הוא נולד ב־19 ביולי בבית החולים הצבאי וולטר ריד במרילנד, והפך לילד הראשון שנולד לסגן נשיא מכהן מאז שנת 1870.
ארה"בארצות הבריתתינוקג'יי די ואנסאושה ואנס

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר