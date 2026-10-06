עם התינוק על הידיים: אשת סגן הנשיא נפלה, הצוות לא זז מהמקום

רגע מלחיץ תועד אתמול בבסיס המשותף אנדרוז שבמרילנד, כאשר אושה ואנס, רעייתו של סגן הנשיא של ארצות הברית ג'יי די ואנס, ירדה מ"מארין 2", המסוק המשמש את סגן הנשיא, כשהיא נושאת את בנה התינוק.
אושה, בת 40, ירדה במדרגות המסוק כשהתינוק אלק ניל ואנס, בן כתשעה שבועות, קשור אליה במנשא תינוקות. תיק החתלה היה תלוי על כתפה, ובידה האחת היא אחזה במעקה.
אלא שבשלב מסוים, סמוך לתחתית המדרגות, היא נראתה מפספסת צעד ומאבדת לרגע את שיווי המשקל. היא כמעט נפלה קדימה, אך הצליחה במהירות לאחוז במעקה השני ולייצב את עצמה, כשהתינוק עדיין צמוד לגופה.
המצלמות תיעדו את השניות המלחיצות. בסביבתה נראו אנשי צבא שעמדו על הקרקע, אך איש מהם לא נראה מתקרב אליה באותו רגע - עובדה שעוררה תגובות רבות ברשתות החברתיות.
אושה התאוששה בתוך שניות, נראתה מחייכת ואף הרגיעה את הסובבים אותה כי הכול בסדר. זמן קצר לאחר מכן יצא ג'יי די ואנס מהמסוק כשהוא נושא את בתם בת הארבע, מיראבל.
המשפחה הייתה בדרכה לאלסקה, שם השתתף סגן הנשיא בעצרת בחירות עבור הסנאטור הרפובליקני דן סאליבן. ואנס אף התייחס לנסיעה עם התינוק בן תשעת השבועות וציין כי מדובר בטיסה שאורכה כשבע וחצי שעות.
אלק הוא הילד הרביעי של בני הזוג ואנס. הוא נולד ב־19 ביולי בבית החולים הצבאי וולטר ריד במרילנד, והפך לילד הראשון שנולד לסגן נשיא מכהן מאז שנת 1870.