עם התינוק על הידיים: אשת סגן הנשיא נפלה, הצוות לא זז מהמקום

רגע מלחיץ תועד אתמול בבסיס המשותף אנדרוז שבמרילנד, כאשר אושה ואנס, רעייתו של סגן הנשיא של ארצות הברית ג'יי די ואנס, ירדה מ"מארין 2", המסוק המשמש את סגן הנשיא, כשהיא נושאת את בנה התינוק.

אושה, בת 40, ירדה במדרגות המסוק כשהתינוק אלק ניל ואנס, בן כתשעה שבועות, קשור אליה במנשא תינוקות. תיק החתלה היה תלוי על כתפה, ובידה האחת היא אחזה במעקה.

אלא שבשלב מסוים, סמוך לתחתית המדרגות, היא נראתה מפספסת צעד ומאבדת לרגע את שיווי המשקל. היא כמעט נפלה קדימה, אך הצליחה במהירות לאחוז במעקה השני ולייצב את עצמה, כשהתינוק עדיין צמוד לגופה.

המצלמות תיעדו את השניות המלחיצות. בסביבתה נראו אנשי צבא שעמדו על הקרקע, אך איש מהם לא נראה מתקרב אליה באותו רגע - עובדה שעוררה תגובות רבות ברשתות החברתיות.