מפגן הכוח של הנשיאים

פוטין "לא שומע", טראמפ מצביע על מטוסי ה-B2: הרגעים הגדולים מהפסגה ההיסטורית והזעם מקייב

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו אמש בבסיס הצבאי באלסקה כדי לדון בדרכים לסיום המלחמה על אדמת אירופה | הבית הלבן והקרמלין פרסמו כל אחד בנפרד את הרגעים הגדולים מהמפגש, מהנחיתה מהמטוסים, דרך המפגש על המסלול ועד למסיבת העיתונאים המשותפת | צפו ברגעים הגדולים (עולם) 

(צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו אמש (ליל שבת) בבסיס הצבאי באלסקה כדי לדון בדרכים לסיום המלחמה על אדמת אירופה.

הבית הלבן והקרמלין פרסמו בנפרד את הרגעים הגדולים מהמפגש, מהליווי הנשיאותי של חיל האוויר האמריקני, הנחיתה המתוזמנת מהמטוסים, דרך המפגש על המסלול ועד למסיבת העיתונאים המשותפת.

אחד הרגעים שתפס את תשומת ליבם של העיתונים, היה כאשר פוטין נשאל, שניות לאחר נחיתתו, אם הוא הולך להפסיק את רצח האזרחים, פוטין סימן לטראמפ בחיוך שהוא "לא שומע".

הבית הלבן מצידו פרסם סיכום מצולם של האירוע ההיסטורי, ולא שכח גם לפרסם תמונה שמפגינה כוח של הנשיא האמריקני למול מקבילו הרוסי. גם מטוסי B-2 שהפכו לסמל לאחר התקיפה על איראן, היו שם ממש ברגעים הראשונים.

צפו ברגעים הגדולים של הפסגה:

פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (הבית הלבן)
הליווי הנשיאותי לפוטין בשמי אלסקה (צילום: הקרמלין)
פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: מהרשתות החברתיות / הבית הלבן)
פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: הבית הלבן)
פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: הבית הלבן)
פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: הבית הלבן)
פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: הבית הלבן)
גם הקרמלין פרסם חומרים (צילום: הקרמלין)
פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: הבית הלבן)
פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: הבית הלבן)
פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: הבית הלבן)
פוטין במסיבת העיתונאים (צילום: הקרמלין)
פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: הבית הלבן)
טראמפ ממריא מהבסיס הצבאי באלסקה (צילום: הבית הלבן)

1
גם היטלר עשה הסכמים והבטיח הבטחות וביטלם כשניסה להשתלט על כל העולם- תרגיל של פוטין
ינה

