נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו אמש (ליל שבת) בבסיס הצבאי באלסקה כדי לדון בדרכים לסיום המלחמה על אדמת אירופה.

הבית הלבן והקרמלין פרסמו בנפרד את הרגעים הגדולים מהמפגש, מהליווי הנשיאותי של חיל האוויר האמריקני, הנחיתה המתוזמנת מהמטוסים, דרך המפגש על המסלול ועד למסיבת העיתונאים המשותפת.

אחד הרגעים שתפס את תשומת ליבם של העיתונים, היה כאשר פוטין נשאל, שניות לאחר נחיתתו, אם הוא הולך להפסיק את רצח האזרחים, פוטין סימן לטראמפ בחיוך שהוא "לא שומע".

הבית הלבן מצידו פרסם סיכום מצולם של האירוע ההיסטורי, ולא שכח גם לפרסם תמונה שמפגינה כוח של הנשיא האמריקני למול מקבילו הרוסי. גם מטוסי B-2 שהפכו לסמל לאחר התקיפה על איראן, היו שם ממש ברגעים הראשונים.

צפו ברגעים הגדולים של הפסגה: