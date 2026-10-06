אירוע חילוץ חריג בפלורידה חייב את צוותי הכיבוי להתמודד לא רק עם מצב רפואי דחוף, אלא גם עם אתגר פיזי מורכב במיוחד: כיצד לפנות אדם במשקל של כ־272 ק"ג, מדירה בקומה השנייה.

האיש סבל ממצב רפואי שהצריך פינוי, אולם צוותי החירום גילו כי לא ניתן להעביר אותו בבטחה דרך חדר המדרגות או דרך פתחי הדלתות. בשל ממדיו ומשקלו, ניסיון להוציא אותו בדרך הרגילה עלול היה לסכן הן אותו והן את אנשי הצוות. לכן הוחלט לבצע חילוץ דרך החלק החיצוני של הבניין. הכבאים פירקו חלק מקיר הדירה וכן חלקים ממעקות המרפסת, כדי ליצור פתח רחב מספיק שיאפשר להוציא את האיש אל מחוץ למבנה.

ענק במשקל 272 ק"ג: כבאים נחושים שברו את הקיר וחילצו אדם - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:46 ענק במשקל 272 ק"ג: כבאים נחושים שברו את הקיר וחילצו אדם ( צילום: רשתות חברתיות )

לאחר יצירת הפתח, הצוותים אבטחו אותו על גבי משטח מרופד ומותאם לחילוץ, שחובר למנוף. משם הורד האיש בזהירות מהקומה השנייה אל הקרקע, שם ניתן היה להמשיך בפינוי הרפואי.

החילוץ דרש תיאום בין הכבאים, אנשי הרפואה ומפעילי הציוד הכבד, כאשר כל שלב בוצע במטרה למנוע תזוזה מסוכנת של האיש במהלך ההורדה.