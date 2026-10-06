המרתון הראשון והאחרון: אב לארבעה התמוטט על קו הסיום

טרגדיה במהלך מרוץ חצי מרתון בוויסקונסין: ג'ון מייז, בן 36 ואב לארבעה, התמוטט סמוך לקו הסיום של חצי המרתון, שהיה הראשון בחייו.

עדי ראייה סיפרו כי הוא קרס זמן קצר לפני השעה 10 בבוקר, כאשר נותרו לו כ־180 מטרים בלבד עד לקו הסיום.

צוותי החירום שהיו במקום העניקו למייז טיפול מציל חיים, ולאחר מכן הוא הועבר באלונקה לבית החולים פרודרט. למרות המאמצים הרפואיים, מותו נקבע זמן קצר לאחר שהגיע לבית החולים.

משרד חוקר מקרי המוות במחוז מילווקי מסר כי למייז לא הייתה היסטוריה רפואית ידועה, וכי בשלב זה סיבת מותו עדיין אינה ידועה.