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תקרית מצערת

המרתון הראשון והאחרון: אב לארבעה התמוטט על קו הסיום

טרגדיה במהלך חצי מרתון בוויסקונסין: אב לארבעה התמוטט סמוך לקו הסיום במרוץ הראשון בחייו, ומת בבית החולים | סיבת המוות עדיין אינה ידועה (מעניין)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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ג'ון מייז (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

טרגדיה במהלך מרוץ חצי מרתון בוויסקונסין: ג'ון מייז, בן 36 ואב לארבעה, התמוטט סמוך לקו הסיום של חצי המרתון, שהיה הראשון בחייו.

עדי ראייה סיפרו כי הוא קרס זמן קצר לפני השעה 10 בבוקר, כאשר נותרו לו כ־180 מטרים בלבד עד לקו הסיום.

צוותי החירום שהיו במקום העניקו למייז טיפול מציל חיים, ולאחר מכן הוא הועבר באלונקה לבית החולים פרודרט. למרות המאמצים הרפואיים, מותו נקבע זמן קצר לאחר שהגיע לבית החולים.

משרד חוקר מקרי המוות במחוז מילווקי מסר כי למייז לא הייתה היסטוריה רפואית ידועה, וכי בשלב זה סיבת מותו עדיין אינה ידועה.

קו הסיום במירוץ, אילסוטרציה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

"הוא היה פשוט האבא והבעל הטוב ביותר, והיה הטוב ביותר לכל מי שהיה בחייו", סיפרה חברת המשפחה סטייסי הורנק לתקשורת. לדבריה, "הוא אהב לעשות הכול עם המשפחה שלו. לומר שהם שבורי לב זו לשון המעטה".

מארגני המרוץ מסרו כי הם "עצובים מאוד" בעקבות מותו והביעו תנחומים למשפחה וליקיריו. לדבריהם, המרוץ כולל מערך רפואי ונהלי חירום לאורך המסלול, ובטיחות המשתתפים נותרה בראש סדר העדיפויות. זו הייתה הפעם הראשונה שבה מת משתתף במהלך המרוץ, שנערך זו השנה ה־44.
ארה"בטרגדיהמוותמרתוןוויסקונסין
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