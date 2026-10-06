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תקרית חריגה

לעיני הנהג ההמום: המכונית התפוצצה בזמן התדלוק | צפו

מכונית המונעת בגז טבעי דחוס (CNG) התפוצצה בזמן שתודלקה בתחנה בהודו | למרות עוצמת הפיצוץ, איש לא נפגע (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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מכונית המונעת בגז טבעי דחוס (CNG) התפוצצה ביום חמישי האחרון בזמן שתודלקה בתחנה סמוך לקרג'אן שבמדינת גוג'ראט בהודו.

התקרית החריגה אירעה בכביש המהיר NH-48, ותועדה במצלמות האבטחה.

הפיצוץ גרם להרס חלקה האחורי של המכונית והעיף חלקי מתכת ושברי זכוכית למרחק של כמה מטרים. שתי מכוניות שחנו בסמוך ניזוקו אף הן.

למרות עוצמת הפיצוץ, איש לא נפגע. נהג המכונית יצא ממנה בזמן התדלוק, בהתאם להנחיות הבטיחות, וגם עובדי התחנה שהו במרחק מהרכב. צוותי כיבוי ומשטרה הגיעו למקום והשתלטו על האירוע. הסיבה להתפוצצות מכל ה־CNG עדיין נבדקת.
תיעודפיצוץהודותחנת דלקויראלי

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