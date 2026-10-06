נשיא צרפת, עמנואל מקרון, ערך ביקור שפרטיו נשמרו בסוד, במהלכו עלה על סיפונה של הפריגטה הרב-משימתית "אוברן" (Auvergne) כדי לצפות מקרוב בשיגור הניסויי הראשון של הטיל הבליסטי הגרעיני מהדגם החדש M51.3. הטיל שוגר מהצוללת הגרעינית "לה ויז'ילאן" (Le Vigilant) והשלים את מסלול הניסוי בהצלחה ללא ראש קרב פעיל.

האירוע, שהוגדר על ידי ארמון האליזה כהצלחה משמעותית, נועד להדגיש את אמינות ההרתעה הגרעינית של פריז על רקע מתיחויות ביטחוניות גוברות באירופה. טיל ה-M51.3 מייצג שדרוג משמעותי במערך ההרתעה האסטרטגי של הצי הצרפתי, וכולל שיפורים בטווח, בדייקנות וביכולת החדירה של מערכות הגנה אוויריות מתקדמות.

במהלך הביקור, הבהיר הנשיא מקרון את חשיבות הצעד לתפיסת הביטחון הלאומית של צרפת. "על סיפון הפריגטה הרב-משימתית 'אוברן', צפיתי בשיגור הראשון של הטיל הבליסטי החדש M51.3 מהצוללת הגרעינית 'לה ויז'ילאן'. מעט מאוד אומות מחזיקות בידע טכנולוגי ובמיומנות כזו", מסר הנשיא.

מקרון הוסיף והודה לכל השותפים להצלחה: "ברכותיי לכל השותפים להצלחה יוצאת הדופן הזו: מינהל הרכש הביטחוני (DGA), הוועדה לאנרגיה אטומית (CEA), קבוצת אריאן (ArianeGroup), קבוצת נוואל (Naval Group) והצי הצרפתי. המקצועיות, הקפדנות והשליטה הטכנית שלכם הן גאוותה של צרפת".

"הצלחה טכנית זו היא הוכחה נוספת לאמינותה של ההרתעה שלנו, שהמשכיותה מובטחת", הדגיש הנשיא. "כדי להיות חופשי – עליך להיות מורתע, וכדי שירתעו ממך – עליך להיות חזק".

מקרון פירט את התוכניות ארוכות הטווח של צרפת בתחום ההרתעה הגרעינית: "כדי להגן על הציבור הצרפתי לאורך זמן בפני איומים, הובלתי כבר מ-2017 את חידוש האמצעים שלנו לעשורים הבאים. בתוך עשור, תקציב הצבא שלנו יוכפל. הצוללות האסטרטגיות העתידיות שלנו נמצאות כעת בבנייה, והשנה אף הושקה תוכנית הטילים האסטרטגיים ההיפר-סוניים והמתמרנים שייצדו את המרכיב האווירי של ההרתעה שלנו".

הניסוי מגיע בתקופה שבה צרפת מבקשת לתרגם את מעמדה כמעצמה הגרעינית היחידה באיחוד האירופי לחיזוק הביטחון ביבשת. בעוד שצרפת ממשיכה להשקיע בבניית צוללות התקפה והרתעה מחדשות מפתח, הכפלת תקציב הביטחון הצרפתי לאורך עשור משקפת את תפיסת עולמו של מקרון, לפיה הרתעה גרעינית עצמאית ואמינה היא תנאי בלעדי לשמירה על ריבונותה של המדינה וביטחונה בעולם משתנה.

"ההרתעה הגרעינית שלנו מגינה עלינו – ותמשיך להגן עלינו. תחי הרפובליקה, ותחי צרפת!", סיכם מקרון את דבריו.