גל הוצאות להורג חסר תקדים פוקד את איראן, כאשר מערכת המשפט של משטר האייתוללות ממשיכה לדכא באכזריות את גל המחאות שפקד את המדינה בשנה שעברה - לאחר מלחמת עם כלביא.

בערוץ 'איראן אינטרנשיונל' דווח היום (שלישי) כי בית משפט מהפכני בצפון-מזרח איראן גזר השבוע עונש מוות על האדי עבאסיאן, בן 38, לאחר שהואשם בתמיכה פעילה בהפגנות הארציות שהתקיימו בחודש ינואר האחרון.

גזר הדין הדרקוני נמסר לעבאסיאן ביום ראשון השבוע בין כותלי כלא שירבאן, חודשים ספורים לאחר שנעצר בחודש מאי ברובע פרהנג שאהר בעיר שירבאן, בעקבות פרסום סרטוני וידאו ברשתות החברתיות שבהם קרא לאזרחים לצאת ולהפגין נגד השלטון.

על פי מידע שהגיע לידי ארגוני זכויות אדם וגורמים יודעי דבר, שצוטטו בדיווח, נסיבות מעצרו וכליאתו של עבאסיאן חושפות את הפנים האפלות של מערכת האכיפה במדינה. עבאסיאן נתון היה לעינויים קשים ואכזריים כבר ביום הראשון למעצרו, עד שמצבו הבריאותי הידרדר באופן משמעותי והוא פונה לבית חולים לקבלת טיפול דחוף, ממנו הועבר ישירות לכלא שירבאן.

מאז נפילתו בשבי הרשויות, נמנע ממשפחתו כל ביקור או קשר עמו, והשלטונות אף הפעילו לחץ כבד ומנעו מהם לשכור עורך דין פרטי מטעמם שייצג אותו. כתב האישום שהוביל את בית המשפט להטיל עונש מוות, כמו גם הראיות המרשיעות שהוצגו כביכול נגדו, לא פורסמו מעולם לציבור, כמקובל במשפטים חשאיים ומהירים של מתנגדי משטר.

החמרת הענישה נגד עבאסיאן משתלבת בגל רחב, מואץ ומדאיג של הוצאות להורג של עצורים המקושרים להפגנות ינואר, המעיד על החלטת המשטר למחוץ כל סממן של התנגדות. רק ביום שני האחרון הוצאו להורג בכלא המרכזי באספהאן עלירזה ספאחי ועלירזה ראיסי, בקשר להפגנות ההמוניות שהתקיימו בעיר. השניים נמנו על קבוצה של 12 נאשמים שנדונו למוות בתיק מתוקשר הידוע כ"כיכר עליחאני", שמתוכו כבר הוצאו להורג שבעה בני אדם. בתוך כך, כלת פרס נובל לשלום ועורכת הדין שרין עבאדי חשפה פרט מצמרר על שעותיו האחרונות של ספאחי, כאשר כתבה ברשתות החברתיות כי הוא התחתן עם ארוסתו מתוך כותלי הכלא יום אחד בלבד לפני שהוצא להורג.

גל ההוצאות להורג מתפרס בקצב מסחרר של פחות משבוע. ימים ספורים קודם לכן, בשבת שעברה, הוצא להורג סבאש ג'משידי כ'ייראבאדי לאחר שנעצר בהפגנות בשאהרקרוד. מערכת המשפט האיראנית טענה כי ג'משידי הורשע בעבירת "מחארבה" – כלומר "איבה כלפי אלוקים" – בטענה שירה לעבר כוחות הביטחון, אולם דבר מעצרו או משפטו לא פורסם בתקשורת טרם הודעת ההוצאה להורג. אליהם מצטרפים עלי המאתי ומג'יד ניכאנדיש, שהוצאו להורג ב-30 בספטמבר לאחר שנעצרו בהפגנות במשהד, תחת האשמות מעורפלות של מעורבות במותם של ארבעה אנשי ביטחון והשתתפות בניסיון הפיכה, מבלי שפורסם ולו מסמך משפטי אחד או ראיה עצמאית התומכת בטענות. בסך הכל, לפחות חמישה בני אדם שנעצרו בהפגנות ינואר הוצאו להורג מאז סוף ספטמבר.

הצעדים הקיצוניים הללו מעוררים זעזוע וגינוי נרחב בעולם. ארגוני זכויות אדם ומומחים מטעם האו"ם מזהירים מפני השימוש הציני והברוטלי בעונשי מוות נגד אזרחים שמממשים את זכותם הבסיסית למחות, ומצביעים על דפוס פעולה קבוע הכולל סחיטת הודאות תחת עינויים, מניעת זכויות בסיסיות וסירוב לאפשר ייצוג משפטי הוגן. מאי סאטו, השליחה המיוחדת של האו"ם לזכויות אדם באיראן, התריעה בחריפות על הפגיעה בסטנדרטים המשפטיים בתיקים אלו. במקביל, הצהרה משותפת של 46 מדינות במועצת זכויות האדם של האו"ם דרשה בשבוע שעבר מהשלטונות בטהראן לעצור מיד את גל ההוצאות להורג, שהביא כבר למותם של למעלה מ-30 מפגינים מאז תחילת גל הדיכוי, בעוד שארגון "איראן זכויות אדם" מזהיר כי לפחות 100 עצורים נוספים נמצאים כיום בסכנת חיים מיידית וממתינים לגרדום.