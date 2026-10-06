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עורר סערה

טראמפ 'הקריב' עיר בארה"ב לטובת האיראנים: "זה יהיה מחיר קטן" 

טראמפ עורר סערה כשאמר כי אם איראן תפגע בלוס אנג'לס או בסן דייגו, יהיה זה "מחיר קטן" במסגרת המלחמה | הדברים זכו לגינויים חריפים בקליפורניה (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא דונלד טראמפ עורר סערה לאחר שאמר במהלך עצרת בחירות בנברסקה כי פגיעה איראנית בלוס אנג'לס או בסן דייגו הדמוקרטיות יכולה להיות "מחיר קטן" במסגרת המלחמה עם .

במהלך נאומו התייחס למחירים הגבוהים שנגרמו בעקבות המלחמה ואמר כי מדובר ב"מחיר קטן לשלם" כדי לשמור על ביטחון העולם וארצות הברית. לאחר מכן הוסיף: "הם יכולים לקחת עיר. תנו להם לקחת את לוס אנג'לס. תנו להם לקחתת את סן דייגו. זה מחיר קטן מאוד לשלם".

הקהל בעצרת הגיב במחיאות כפיים לדברים. טראמפ המשיך ואמר כי המלחמה צפויה להסתיים בקרוב, אך הוסיף כי היא עלולה להימשך זמן רב יותר.

דבריו עוררו תגובות חריפות בקליפורניה. מושל המדינה גאווין ניוסום כתב כי טראמפ אומר כעת שאויביה של ארצות הברית יכולים "לקחת" את לוס אנג'לס וסן דייגו, וכינה את הדברים "מסוכנים".

גם ראש עיריית לוס אנג'לס קארן באס תקפה את הדברים ואמרה כי תפקידו של נשיא ארצות הברית הוא להגן על המדינה ולא לעודד מתקפות נגד אזרחים אמריקנים. ראש עיריית סן דייגו טוד גלוריה אמר כי עירו אינה "נזק משני" ואינה "מחיר קטן" שניתן לשלם.
ארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהלוס אנג'לס

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