דיווח: האיש שפיקד על ההוצאה להורג הכושלת הסתבך כבר בעבר

פרשת ההוצאה להורג הכושלת של כריסטה פייק ממשיכה להסתעף, וכעת מתברר כי פרנק סטרדה, ראש מערכת בתי הסוהר בטנסי שהודיע על פרישתו מתפקידו בעקבות הפרשה, כבר היה מעורב בעבר בפיקוח על הוצאות להורג שעוררו ביקורת.

סטרדה הודיע כי יעזוב את תפקידו בהמשך החודש, לאחר שמושל טנסי ביל לי הודיע על בדיקה עצמאית של התנהלות מערכת בתי הסוהר בעקבות ניסיון ההוצאה להורג של פייק. היא שרדה את ההליך ונזקקה לטיפול רפואי בבית החולים. מאז, הפרשה העלתה שאלות קשות באשר לנהלים, להכשרת הצוותים וליכולת המדינה לבצע הוצאות להורג באמצעות זריקה קטלנית.

אלא שהביקורת אינה מתמקדת רק באירוע שהתרחש בטנסי. לפי CNN, בתקופה שבה שימש סטרדה בתפקיד בכיר במערכת בתי הסוהר של אריזונה, הוא פיקח על שלוש הוצאות להורג שבמהלכן התעוררו בעיות הקשורות להחדרת עירויים.

האירועים באריזונה התרחשו לאחר הפסקה של שמונה שנים בהוצאות להורג במדינה. עורכי דין וגורמים נוספים העלו טענות שלפיהן צוותי ההוצאה להורג לא פעלו בהתאם למדיניות הרשמית של המדינה, ובעקבות האירועים קראה מושלת אריזונה קייטי הובס לבדיקה עצמאית של הנהלים.

מסמכים שנחשפו במסגרת הבדיקה מעלים תמונה מטרידה. ריאן ת'ורנל, שכיהן כמנהל מחלקת בתי הסוהר באריזונה, כתב בתצהיר מ-2023 כי לא הצליח למצוא תיעוד מספק בנוגע לנהלים שהיו נהוגים בתקופה שקדמה לכניסתו לתפקיד.

לדבריו, נמצאו "מספר בעיות קריטיות", ובהן שאלות הנוגעות להכשרה ולמומחיות של הצוותים, ליעילותן של תרופות ההמתה ולנהלים שנקבעו עבור צוות העירוי.

ת'ורנל אף ציין כי לא הצליח למצוא מסמך המזהה את הרוקח שהכין את חומרי ההמתה. לדבריו, סגן מנהל קודם היה איש הקשר המרכזי מול הרוקח, אך לא תיעד את הפרטים.

בנוסף, לדבריו, לא ניתן היה להבטיח את יעילות חומרי ההמתה שהיו ברשות המדינה, והיה צורך לבדוק אותם לפני השימוש.

החשיפה הזו מקבלת משמעות נוספת לאחר האירועים בטנסי.

סטרדה מונה לעמוד בראש מחלקת התיקון של טנסי ב-2023, זמן קצר לאחר שהמדינה השלימה שינוי משמעותי של פרוטוקול ההוצאה להורג שלה. שינוי הנהלים הגיע בעקבות בדיקה עצמאית שנערכה ב-2022.

כעת, דווקא תחת הנהגתו, נקלעה טנסי בתוך חודשים לשתי הוצאות להורג שבהן התעוררו בעיות משמעותיות סביב החדרת עירויים.

במאי הופסקה הוצאתו להורג של טוני קארות'רס לאחר שהצוות הצליח להחדיר עירוי אחד לזרועו, אך לא הצליח להחדיר עירוי נוסף שהיה נדרש לביצוע ההליך.

באוגוסט בוצעה הוצאתו להורג של אנתוני דארל היינס ללא דיווחים על בעיות בהחדרת העירויים.

ואז הגיעה פרשת כריסטה פייק.

ב-30 בספטמבר הגיעו פייק וצוות ההוצאה להורג לכלא ריברדבנד בנאשוויל לקראת ביצוע גזר הדין. אולם במהלך ההליך התקשו אנשי הצוות להחדיר את העירויים הדרושים להזרקת הפנטוברביטל.

פייק, שהתריעה מראש כי יש לה היסטוריה של קושי בגישה לוורידים, ניסתה לפי עורכי דינה לשתף פעולה עם הצוות ואף לסייע להם באיתור המקום המתאים להחדרת העירוי.

אולם ההליך השתבש. עורכי דינה טענו כי חלק מחומר ההמתה הגיע לרקמות במקום לזרם הדם. לאחר שהמנה הראשונה לא השיגה את התוצאה המצופה, ניתנה מנה נוספת.

בסופו של דבר הופסק ניסיון ההוצאה להורג ופייק הועברה לבית החולים.

בתחילה נמסר כי היא מחוסרת הכרה ומצבה קשה. בהמשך, ב-6 באוקטובר, מסרו עורכי דינה כי חל שינוי משמעותי במצבה וכי היא שבה להכרה ואף מסוגלת לדבר.

בעקבות הפרשה הודיע המושל לי על הקפאת ההוצאות להורג במדינה לשארית השנה ועל פתיחת בדיקה עצמאית. משרד התובע הכללי של טנסי שכר את שירותיו של אד סטנטון, תובע פדרלי לשעבר, כדי לבחון את התנהלות מחלקת בתי הסוהר סביב ניסיון ההוצאה להורג.

סטרדה עצמו אמר כי פרישתו היא "לטובת תושבי טנסי" בזמן שהבדיקה העצמאית מתקדמת. לדבריו, הבדיקה "ראויה והכרחית", והוא מתכוון לסייע ככל שיוכל כדי לקבוע מה בדיוק התרחש.

אך הפרשה מעוררת גם ויכוח רחב יותר על עצם היכולת של מדינות בארצות הברית לבצע הוצאות להורג באמצעות זריקה קטלנית.

לורה פורטר, העומדת בראש ארגון המתנגד לעונש המוות בארצות הברית, טענה כי עורכי דין ופעילים בטנסי התריעו במשך זמן רב על בעיות בתהליך ההוצאה להורג במדינה, אך לדבריה הרשויות לא התייחסו אליהן ברצינות.

גם פעילים באריזונה טוענים כי הכשלים אינם מסתכמים באדם אחד או בצוות אחד. לדבריהם, הבעיות שחוזרות בהחדרת עירויים ובביצוע הזרקות קטלניות מצביעות על קשיים רחבים יותר בשיטה עצמה.

במקביל, בטנסי כבר נשמעות קריאות לבחון שיטות אחרות. הסנאטורית הרפובליקנית מרשה בלקברן, המתמודדת על החלפת המושל לי, קראה להחזיר את הכיסא החשמלי כאמצעי לביצוע עונשי מוות. יו"ר בית הנבחרים של טנסי, קמרון סקסטון, העלה גם את האפשרות להשתמש בחוליית יורים.

חוליות ירי חוזרות בשנים האחרונות בהדרגה לשיח האמריקני, על רקע הקשיים שבהם נתקלות מדינות בניסיון לבצע הוצאות להורג באמצעות זריקה קטלנית, ובהם מחסור בתרופות, קשיים רפואיים ואתגרים משפטיים.

אך בעוד הדיון הציבורי מתרחב, משפחתה של קולין סלמר, הקורבן שבגין רציחתה נשלחה פייק לשורת הנידונים למוות, נותרה עם שאלות משלה.

מיי מרטינז, אמה של סלמר, הגיעה יחד עם בעלה מביתה בפלורידה לכלא בטנסי כדי לצפות בהוצאה להורג. היא המתינה במשך שעות, אך לבסוף נסגרו הווילונות באזור ההוצאה להורג והעדים התבקשו לעזוב. רק מאוחר יותר נמסר לה שפייק הועברה לבית החולים.

"אני חושבת שהמדינה חייבת לי התנצלות גדולה", אמרה מרטינז.

לדבריה, כל מה שרצתה היה צדק עבור בתה, שנרצחה כשהייתה בת 19.

כעת ממתינות גם משפחת הקורבן וגם הרשויות לתוצאות הבדיקה שתנסה לקבוע כיצד השתבש ההליך, מי נושא באחריות – ומה יעלה בגורלה של כריסטה פייק לאחר ששרדה את הניסיון להוציא אותה להורג.