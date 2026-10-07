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חיות אדם

נורה ב-30 קליעים וכמעט טבע: דרמת החילוץ בלב נהר האמזונס

עשרות רסיסים נמצאו בגופו של הטורף שנאבק להישאר מעל המים, עד שאנשי המשטרה ואנשי המקצוע הצליחו להעניק לו גל הצלה מאולתר ולמשוך אותו לחוף (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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דרמה יוצאת דופן התרחשה בנהר נגרו שבאמזונס הברזילאי, לאחר שיגואר פצוע אותר כשהוא מתקשה להישאר מעל המים ונאבק שלא לטבוע. אנשי המשטרה ואנשי הגנת בעלי החיים שהגיעו למקום הבינו במהרה כי מדובר בבעל חיים במצב קשה, והחלו במבצע חילוץ מורכב.

היגואר אותר באזור מנאוס, לאחר שתושב מקומי דיווח לרשויות על בעל חיים שנאבק לשחות בנהר. לפי הדיווחים בברזיל, הוא שהה במים במשך שעות והיה מותש כמעט לחלוטין. כאשר אנשי המשטרה הסביבתית הגיעו אליו, הוא כבר התקשה מאוד להחזיק את עצמו מעל פני המים.

נורה ב-30 קליעים וכמעט טבע: דרמת החילוץ בלב נהר האמזונס
נורה ב-30 קליעים וכמעט טבע: דרמת החילוץ בלב נהר האמזונס (צילום: רשתות חברתיות)

השוטרים אילתרו אמצעי ציפה והציבו אותו בסמוך ליגואר, כדי לאפשר לו להיאחז בו בזמן שהסירה משכה אותו לכיוון החוף. בתיעוד מהחילוץ נראה בעל החיים כשהוא חלש ומתקשה לשחות, בעוד אנשי ההצלה פועלים בזהירות כדי להביא אותו למקום מבטחים.

נורה ב-30 קליעים וכמעט טבע: דרמת החילוץ בלב נהר האמזונס
נורה ב-30 קליעים וכמעט טבע: דרמת החילוץ בלב נהר האמזונס (צילום: רשתות חברתיות)

אלא שבדיקות רפואיות חשפו עד כמה מצבו היה חמור. מדובר בזכר צעיר במשקל של כ-58 קילוגרמים, שבגופו נמצאו יותר מ־30 רסיסים שנגרמו מירי, בעיקר באזור הפנים, הראש והצוואר. בנוסף נמצאו אצלו שיניים שבורות ופציעות נוספות.

היגואר הועבר לטיפול וטרינרי במרפאה במנאוס, שם עבר טיפול רפואי והושם תחת השגחה. הרשויות פתחו בחקירה בניסיון לברר מי ירה בו, שכן היגוארים הם בעלי חיים מוגנים בברזיל.
ברזילג'ונגליגוארחילוץ והצלה
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