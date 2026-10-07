ב-13:00 ה-3 בדצמבר: ארה"ב תוציא להורג חייל בכיתת יורים

מזכיר הצבא – וושינגטון - האישור הסופי ( צילום: רשתות חברתיות )

יותר מ־17 שנים לאחר הטבח בבסיס פורט הוד שבטקסס, נקבע מועד ביצוע גזר דין המוות נגד מייג'ור נידאל מאליק חסן.

ב־3 בדצמבר 2026, בשעה 13:00 לפי השעון המקומי, אמורה להתבצע הוצאתו להורג באמצעות כיתת יורים, באותו בסיס צבאי שבו ביצע את הטבח בשנת 2009. אם ההוצאה להורג אכן תתבצע, תהיה זו ההוצאה להורג הראשונה שביצע צבא ארצות הברית מאז 1961 והראשונה באמצעות כיתת יורים בצבא האמריקני מאז 1945. חסן, שהיה פסיכיאטר בצבא האמריקני, פתח באש ב־5 בנובמבר 2009 במרכז לעיבוד חיילים בפורט הוד, בעת שחיילים המתינו לקראת פריסתם. 13 בני אדם נרצחו ו־32 נוספים נפצעו. בשנת 2013 הוא הורשע בבית דין צבאי ברצח בכוונה תחילה ובניסיון לרצח ונידון למוות. חסן ייצג את עצמו במהלך המשפט והודה כי הוא שביצע את הירי. ההחלטה על ההוצאה להורג עברה שרשרת אישורים מיוחדת. שר ההגנה פיט הגסת' המליץ על ביצוע גזר הדין באמצעות כיתת יורים, והנשיא דונלד טראמפ אישר את ההוצאה להורג. לאחר אישור הנשיא, הסמכות לקבוע את המועד והמקום עוברת לשר הצבא, אדם טל, שקבע כי הביצוע יתקיים ב־3 בדצמבר בפורט הוד.

כוחות חיילים וחיילים מעבירים חייל אחר שנפצע מירי בפורט הוד

מדובר בהליך חריג מאוד. על פי תקנות הצבא, רק נשיא ארצות הברית רשאי לאשר ולהורות על ביצוע גזר דין מוות שנגזר במסגרת מערכת המשפט הצבאית. שר הצבא אחראי על ההיערכות המעשית לביצוע ההוצאה להורג, ובכלל זה קביעת המועד והמקום. תקנות הצבא קובעות גם כי שיטת ההוצאה להורג נקבעת על ידי שר הצבא.

במקרה של חסן, הבחירה נפלה על כיתת יורים. לפי הדיווחים, הצבא מתכוון לבצע את ההוצאה להורג במסגרת המתקנים הצבאיים בפורט הוד, ולאחר שהנידון למוות הוחזק במשך שנים באגף הנידונים למוות בכלא הצבאי בפורט לוונוורת' שבקנזס.

נידאל חסן-החייל המחבל ואנשי הצבא שרצח ( צילום: רשתות חברתיות )

עם זאת, התאריך שנקבע אינו מבטיח שההוצאה להורג אכן תתרחש באותו יום. חסן עדיין יכול לנסות לעכב את ביצוע גזר הדין באמצעות הליכים משפטיים בבתי המשפט הפדרליים. ניתוח משפטי שפורסם בכתב העת הרשמי של משפטני הצבא האמריקני ציין כי הליך מסוג זה עשוי לעכב את הביצוע, בהתאם להחלטות בתי המשפט.

אם לא יינתן עיכוב משפטי, ב־3 בדצמבר צפוי להיסגר אחד הפרקים הארוכים והחריגים בתולדות המשפט הצבאי האמריקני. הפעם האחרונה שבה צבא ארצות הברית ביצע עונש מוות הייתה באפריל 1961, אז הוצא להורג החייל ג'ון בנט בתלייה. ההוצאה האחרונה של חייל אמריקני באמצעות כיתת יורים הייתה בשנת 1945, כאשר טוראי אדי סלוביק הוצא להורג בצרפת במהלך מלחמת העולם השנייה.