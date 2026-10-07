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גזר דין קיצוני

בגלל תגובה בפייסבוק: בן 24 עומד בפני עונש מוות בסעודיה

צעיר סרי לנקי מחק את התגובה ואף התנצל, אך הרשויות בסעודיה הרשיעו אותו בעבירת חילול הקודש וגזרו עליו עונש מוות

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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צעיר סרי לנקי בן 24 עומד בפני עונש מוות בערב הסעודית, לאחר שבית משפט לערעורים הרשיע אותו בחילול האסלאם ומוחמד בעקבות תגובה שפרסם ב.

לפי הדיווחים, אנוג'אן סיבראסה פרסם את התגובה במהלך ויכוח ברשת סביב סרטון שעסק בעלייה לרגל הינדית בסרי לנקה.

בתגובה הוא התייחס באופן פוגעני למוחמד ולמוסלמים, לאחר שמשתמש אחר פרסם אמירה שלעגה לאליל הינדי. סיבראסה מחק את התגובה ובהמשך התנצל, אך צילום מסך שלה כבר הופץ ברשת.

צילום המסך הגיע למעסיקו בסעודיה, שהעביר את המקרה לרשויות. סיבראסה נעצר ומכשיריו הוחרמו. בית משפט באל-אחסא גזר עליו תחילה חמש שנות מאסר וקנס של 3 מיליון ריאל סעודי, אך לאחר ערעור התביעה הוחמר עונשו לעונש מוות.

משפחתו של סיבראסה פנתה לרשויות בסרי לנקה בבקשה לסייע בביטול גזר הדין.
פייסבוקגזר דיןערב הסעודיתעונש מוותאסלאם

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