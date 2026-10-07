אוטובוסים שחורים החלו השבוע להסתובב ברחובות מדריד במסגרת קמפיין ציבורי יוצא דופן, המבקש לקשור בין משבר הגבול בסאוטה בקיץ האחרון לבין מתקפת השבעה באוקטובר.

הקמפיין, שהחל אמש (שלישי), נועד להחזיר לשיח הציבורי את נסיבות פרוץ המלחמה ולהמחיש לציבור הספרדי את תחושת האיום שחוותה ישראל.

במרכז הקמפיין עומדת תמונתו של ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס כשהוא עטוי כאפייה, לצד מסרים המתייחסים ישירות למשבר בסאוטה ולמתקפת הטרור בישראל.

באחד מצדי האוטובוס מופיע הכיתוב: "סאוטה, 30 ביולי 2026", ולצדו תיאור של האירועים כ"פולשים בלתי חוקיים. אלפי מוסלמים בגבולכם יוצרים כאוס וחוסר ביטחון". ליד תמונתו של סאנצ'ס מופיעה השאלה: "האם סאוטה גרמה לך להרגיש מאוים? תאר לעצמך שהם היו נכנסים כדי להרוג אותנו".

המסר ממשיך במשפט: "ישראל עשתה את מה שהייתה חייבת לעשות. להגן על עצמה".

בחלקו האחורי של האוטובוס מופיע התאריך "ישראל, 7 באוקטובר 2023", לצד תיאור מתקפת הטרור: "טרוריסטים חמושים נכנסו כדי לרצוח, לחטוף ולהרוס קהילות". המסר מסתיים בקריאה: "אל תהפוך את הקורבנות לאשמים".

מארגני הקמפיין מבקשים להדגיש כי מטרת היוזמה אינה לטעון שקיים דמיון מלא בין האירועים בסאוטה לבין מתקפת 7 באוקטובר. לדבריהם, ההשוואה נועדה להציב בפני הציבור הספרדי חוויה רגשית מוכרת: תחושת חוסר ביטחון הנוצרת כאשר גבול לאומי נפרץ.

"לא מדובר בהשוואה שווה בין סאוטה ל־7 באוקטובר, אלא בפנייה לרגשות שחשים כשרואים גבול מופר, ודמיון למה שקרה בישראל", אמר גורם המעורב בארגון הקמפיין, שביקש להישאר אנונימי.

הקמפיין מתייחס לחדירתם של עשרות אלפי מהגרים לסאוטה בסוף יולי 2026, אירוע שלפי הדיווחים עורר בספרד דיון חריף סביב ביטחון הגבולות ותחושת הביטחון האישי. המארגנים טוענים כי דווקא החוויה הזו מאפשרת לציבור הספרדי להבין, ולו באופן חלקי, את התחושות שליוו את ישראל לאחר חדירת המחבלים ב־7 באוקטובר.

הסרטונים המתעדים את האוטובוסים כבר זכו לתפוצה נרחבת ברשתות החברתיות. חלק מהגולשים אף העלו בתחילה את האפשרות שמדובר בתוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, אך מארגני הקמפיין דחו את הטענה.

היוזמה מתקיימת על רקע הדיון הגובר באנטישמיות באירופה ובספרד, ובמקביל למערכת הפוליטית הספרדית המתמודדת עם התפתחויות פוליטיות לקראת הבחירות שעליהן הכריז סאנצ'ס.

האוטובוסים צפויים להמשיך לנוע ברחובות מדריד גם בימים הקרובים, במסגרת הקמפיין המציין את יום השנה השלישי למתקפת 7 באוקטובר.