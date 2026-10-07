האם והבת שנעצרו בנמיביה - אינן מלי וליאל יהלומי | אז מי הן?

מלי וליאל יהלומי | ארכיון

לאחר שבישראל אישרו הבוקר (רביעי) כי מלי וליאל יהלומי - האם והבת שברחו מהארץ לפני כחודשיים ואותרו בדרום אמריקה - נעצרו בנמיביה, כעת מתברר כי מדובר בטעות בזיהוי.

מתברר כי האם והבת שנעצרו במדינה אינן מלי וליאל יהלומי, אלא ככל הנראה אם ובת איראניות, אך זהותן טרם אושרה סופית. עוד עולה מהפרטים כי הטעות באשר לזיהוי החלה לאחר שהאם והבת האיראניות שנתפסו עם דרכונים מזויפים, סיפרו בחקירתן כי הן ישראליות.

מלי וליאל בארגנטינה - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:42 מלי וליאל בארגנטינה ( צילום: דוברות המשטרה )

גילה צוקרון גולן דיווחה ב'i24news' כי נציג משטרת ישראל בחו"ל חבר למשטרה המקומית, קיבל את תמונות העצורות ועדכן שלא מדובר במלי וליאל, אלא במתחזות. כעת נדבק הרקע ומדוע ניסו להתחזות לישראליות.

שמעון איפרגן דיווח ב'מאקו' כי הרב יוסף רחימי, שליח חב"ד בנמיביה, ביקר הבוקר בתחנת המשטרה המקומית ושם זיהה כי העצורות אינן מלי וליאל יהלומי.

הרב רחימי סיפר ל'מאקו': "הבאתי אוכל ומים לאמא והבת מתוך מחשבה שמדובר בליאל ומלי. הגעתי לתחנת המשטרה ומתברר שאלה לא הן. ראיתי אותן פיזית, זה לא הן".

לדבריו, "התברר שמדובר בשתי אזרחיות איראניות, נערה בת 14 ואמא כבת 40. הן לא ידעו מילה אחת בעברית, הן דיברו איתי קצת באנגלית ובפרסית, ולא מדובר במלי וליאל יהלומי".

הוא מסביר כי המשטרה המקומית הגדירה אותן כ"אזרחיות ישראליות", מאחר והן החזיקו בדרכונים ישראליים מזויפים.