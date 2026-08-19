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אחותו של לינדזי גרהאם נשאלה שאלה בעימות - וענתה בכנות מפתיעה במיוחד

אחותו של לינדזי גרהאם, דארלין גרהאם המתמודדת לתפקיד בדרום קרוליינה במקומו, השתתפה אתמול בעימות טלוויזיוני לקראת הפריימריז הרפובליקני על כסאו המיותם | גרהאם נשאלה שאלה, ובמקום לענות כמו פוליטיקאית היא פשוט אמרה: "אני לא מתמצאת בתחום הזה" | צפו בתיעוד (בעולם)  

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העימות החריג
העימות החריג| צילום: צילום: C-SPAN

הסנאטורית דארלין גרהאם, אחותו של הסנאטור לינדזי גרהאם שמת לאחרונה, השתתפה בעימות טלוויזיוני לקראת הפריימריז הרפובליקני על כסאו המיותם בדרום קרוליינה. במהלך העימות הופנתה אליה שאלה ישירה מפי המנחה: "אם טייוואן וים סין הדרומי הם נושאי ביטחון לאומי עבור ארצות הברית, ואם כן, למה או איך?"

במקום להשיב כפוליטיקאית מנוסה, בחרה גרהאם להודות בכנות מפתיעה ואמרה: "אני פשוט אהיה כנה איתך. אני לא עד כדי כך מעודכנת בביטחון לאומי, אז... אבל אני כן תומכת בצבא. אח שלי היה בחיל האוויר במשך 33 שנים, אז אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי לתמוך בצבא. אבא שלי היה בצבא היבשה. אני לא פוליטיקאית מלוטשת כאן. ביטחון לאומי הוא לא העניין שלי, לא תחום המומחיות שלי, אבל אני כן תומכת בצבא."

בעקבות הדברים פנתה המנחה ליריבה במרוץ, חבר הקונגרס ראף נורמן שהפגין הבנה מוחלטת בסוגייה.

אולם, ברשתות החברתיות דווקא התרשמו מהכנות המפתיעה של הסנאטורית, אשר במקום לענות כפוליטיקאית ולדבר על נושא בו היא לא מבינה, בחרה לומר את האמת ולהציג אותה כמו שהיא.

עימותלינדזי גרהאםהפריימריז הרפובליקני

1 תגובות

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1
משפחה טובה
איציק

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