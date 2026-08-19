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"מקווה שלא אתרסק"

צעיר לנצח: ג'יי די ואנס הפגין יכולות במסלול מכשולים של הנחתים | צפו

סגן הנשיא ג'יי די ואנס תועד במסלול מכשולים של חיל הנחתים, כמעט 20 שנה אחרי שירותו. הסרטון הפך ויראלי ברשת

ואנס עובר בנחישות את המכשולים
ואנס עובר בנחישות את המכשולים| צילום: צילום: J.D. Vance

סגן נשיא , ג'יי די ואנס, תועד כשהוא מנסה לצלוח מסלול מכשולים של חיל הנחתים האמריקני, כמעט שני עשורים לאחר שסיים את שירותו בחיל.

בסרטון שפרסם בטיקטוק ביום שלישי נראה ואנס מתקשה מעט לעמוד בקצב של החיילים, אך ממשיך בנחישות בין המכשולים שכללו ריצה, עליות מתח, טיפוס ומעבר משוכות.

ואנס, ששירת בנחתים בין השנים 2003 ל-2007 והגיע לדרגת רב-טוראי, התייחס לאתגר בהומור ואמר כי הוא מקווה שלא "להתרסק ולשבור עצמות". בסרטון הופיע גם בנו, שנראה מטפס על חבל בסיוע אביו.

סגן הנשיא התגייס לנחתים מיד לאחר התיכון ושירת בעיקר בתחום ההסברה והתקשורת הצבאית. בשנת 2005 הוא הוצב בעיראק למשך כחצי שנה בתפקיד שאינו קרבי.
ארה"בדונלד טראמפתיעודסרטון ויראליג'יי די ואנס

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