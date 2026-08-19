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זעזוע בצרפת

יהודי צרפתי הגיע לטיול באלפים - מה שהמוכרת אמרה לו הותיר אותו בהלם | המשטרה חוקרת

סרטון שמסעיר את הרשתות החברתיות מציג את הרגע בו יהודי צרפתי מותקף מילולית על ידי אנטישמית בעלת דוכן שאמרה לו: "אתם יותר מדי זה מעצבן אנשים" | לאחר ימים, המשטרה פתחה בחקירה (חדשות)

11תגובות

תובע הציבור בעיר גרנובל פתח בחקירה פלילית, שהופקדה בידי הז'נדרמריה, בעקבות הפצתו הוויראלית של סרטון שצולם בתחנת הסקי דה דו אלפ שבמחוז איזר.

בתיעוד נראית אישה כשהיא עומדת בבר של התחנה ומשמיעה ברוגע אמירות אנטישמיות המכוונות באופן ישיר נגד הקהילה היהודית. הסרטון עורר סערה רבה ותגובות חריפות ברשתות החברתיות.

לפי מה שסיפר אותו יהודי חרדי בראיון לרשת צרפתית, הוא הגיע עם משפחתו למקום וביקש לרכוש שתייה.

אלא שאותה אנטישמית צעקה לעברו: "שתייה אחת - מקום אחד", כשהיא מונעת ממשפחתו להתיישב במקום.

לאחר מכן, כשניגש אליה אמרה לו: "אתם היהודים פשוט רבים מדי וזה מעצבן אנשים".

​האישה שצולמה אותרה מאז על ידי כוחות הביטחון, הובאה לחקירה בפני החוקרים והודתה כי אמרה את הדברים. במהלך חקירתה סיפקה האישה לחוקרים את גרסתה לגבי ההקשר והנסיבות שבהן נאמרו המילים.

​התיעוד עורר תגובות נזעמות גם בדרג המדיני בצרפת. שר הפנים לורן נונייז תקף בחריפות את האמירות והבהיר כי לפגיעה כזו "אין מקום ברפובליקה שלנו", בעוד השרה אורור ברז'ה קראה לפעול מידית להגשת דיווח רשמי בנושא לתובע הציבורי.

​מול הטענה כי חברי הקהילה "רבים מדי", נתונים דמוגרפיים מציגים תמונה שונה לחלוטין לגבי משקלה של האוכלוסייה היהודית. בצרפת חיים כיום כ-438,500 יהודים, המהווים פחות מ-0.7 אחוזים מכלל אוכלוסיית המדינה.

​ברמה העולמית מדובר בכ-15.8 מיליון בני אדם, שהם כ-0.2 אחוזים בלבד מאוכלוסיית כדור הארץ. למרות שחלפו מעל שמונה עשורים, גודלה של האוכלוסייה היהודית בעולם עדיין נמוך מכפי שהיה ב-1939, אז נרשמו כ-16.6 מיליון יהודים ערב פרוץ השואה.
אנטישמיותצרפתהאלפים הצרפתים

11 תגובות

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5
אירופה מלאה באנטישמים
דב
פחות מישראל...
יהודי
אפשר לחשוב שפה אין הרבה חילונים ומזרוחניקים אטישמיים ששונאים כל חרדי רק בגלל יהדותו
עריק גאה
אירופה מלאה אנטישמים שהם מטומטמים ומוסתים ובעלי מעמד נמוך!!!
עדנה
4
אתם כותבים שהטענה כי חברי הקהילה "רבים מדי", אינה נכונה , היא פשוט טועה , אבל אם הנתונים היו שיש הרבה יהודים היא הייתה צודקת ???? השתגעתם ??????
אתם אנטישמים ????
3
״שתיה אחת מקום אחד״ זה נכון צריך לשים לב לא לגרום לחילול ה׳ כשיהודי ועוד בלבוש יהודי בא וקונה שתיה אחת ומבקש לשבת במקום עם כולם זה חילול ה׳ נורא אז אולי במקום לנבוח ולהאשים ניקח את הדברים לתשומת ליבנו? להיות זהירים יותר לא לגרום חילול ה׳ כן גם בארץ
אולי דווקא כן כדאי להתיחס לטענה שלה?
אתה מצדיק אותה? השתגעת?
יהודי
יש להשתמש בשכל ולא לחפש בעיות
יענקל
הזייה. .יש אנשים בלי שכל מה הקשר חילול ה'. אז אסור לנו לזוז כי אולי זה יעצבן משהו ויגרום לחילול ה'
מרגיז על אמת

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